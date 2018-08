Transpłciowy polityk Zielonych wycofuje się z walki o przywództwo w Partii. Jego ojciec okazał się pedofilem

Aimee Challenor to urodzony w 1997 roku działacz Partii Zielonych oraz aktywista LGBT. Sam siebie określa mianem "transpłciowej kobiety" i twierdzi, że poczuł się "nią" w wieku ok. 10 lat. W 2017 roku kandydował z ramienia Partii Zielonych Anglii i Walii do brytyjskiego parlamentu. W latach 2015-2017 był przewodniczącym brytyjskiego ruchu LGBTIQA + Greens. Stanął też do walki o funkcję wiceszefa ugrupowania.

Challenor zrezygnował jednak ze swoich planów, gdy na światło dzienne wyszły szokujące doniesienia o jego ojcu, który pełnił funkcję pełnomocnika wyborczego młodego polityka. W zeszłym tygodniu sąd w Warwick skazał Davida Challenora za przetrzymywanie 10-letniej dziewczynki na strychu domu, w którym mieszkał razem z synem. Tam przywiązywał dziecko do belki, biczował je i przyczepiał spinacze do ciała. Miał się także dopuścić gwałtu na dziecku.

Polityk Zielonych zapewnia, że nic o tym nie wiedział. – Może trudno zrozumieć lub uwierzyć, ale taka jest prawda – zapewnia Aimee Challenor.