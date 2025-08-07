USA przeprowadzą nowy spis ludności. Bez nielegalnych imigrantów

W efekcie skutecznych działań administracji, czyli rządu prezydenta Trumpa w USA odnotowuje się o 93 proc. mniej przypadków nielegalnej migracji w stosunku do prezydentury Joe Bidena. Decyzja polityczna Trumpa, by przeciwstawić się masowej migracji sprawiła, że napór nielegalnych przybyszów na południową granicę został w praktyce powstrzymany. Jednocześnie trwa operacja największej w historii USA masowej deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia.

W czwartek prezydent Donald Trump poinformował, że polecił Departamentowi Handlu rozpoczęcie przygotowań do nowego i "niezwykle dokładnego" spisu powszechnego.

Spis ludności USA bez nielegalnych imigrantów

Prezydent powiedział, że zostaną wykorzystane aktualne informacje, a konkretnie dane z wyborów prezydenckich 2024 r. oraz że cudzoziemcy przebywający w USA nielegalnie zostaną pominięci.

"Poleciłem naszemu Departamentowi Handlu natychmiastowe rozpoczęcie prac nad nowym i niezwykle dokładnym SPISEM LUDNOŚCI, opartym na współczesnych faktach i liczbach, a co ważne, na wynikach i informacjach uzyskanych w wyborach prezydenckich w 2024 roku" – przekazał Trump. "Osoby przebywające w naszym kraju nielegalnie NIE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE W SPISIE LUDNOŚCI. Dziękuję za uwagę!" – napisał na Truth Social.

Ma to wpływ na podział mandatów

Amerykańska ustawa o spisie ludności nakazuje przeprowadzanie spisu wszystkich mieszkańców kraju, niezależnie od obywatelstwa lub statusu prawnego. Proces ten, ostatnio zakończony w 2020 roku, stanowi główną podstawę podziału mandatów dla danych stanów w Kongresie i dystrybucji setek miliardów dolarów z funduszy federalnych.

Próba zmiany metodologii spisu ludności z 2019 roku została odrzucona przez Sąd Najwyższy w sprawie Departament Handlu przeciwko stanowi Nowy Jork.

