Niemcy: Segregacja w szpitalu? Rodzice domagali się sali "wolnej od obcokrajowców"

Rodzice grozili, że jeśli na sali pojawi się dziecko obcokrajowców, to będą zmuszeni przenieść swoją pociechę do innej placówki. Co na to dyrektor placówki?

"Dałem wyraźnie do zrozumienia, że to kto trafi do której sali zależy od obrazu choroby, a nie narodowości czy religii” – powiedział Han Kossel. Jak dodał, w jego szpitalu nie ma miejsca na rasizm, ponieważ placówka zajmuje się ratowaniem życia.

„Maerkische Allgemeine Zeitung” opisuje, że rodzice mieli następnie głośno uskarżać się na zachowanie dyrektora. Swój sprzeciw wobec umieszczenia w pokoju ich dziecka pacjenta innej narodowości tłumaczyli tym, że „obcokrajowcy roznoszą choroby”. Ostatecznie w pokoju zajmowanym przez dziecko, nie pojawił się żaden inny pacjent. Dyrektor zapewnił, że nie miało to związku z żądaniami rodziców.