Włoch skatował Polkę młotkiem. Chodzi na wolności

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek. 57-letni mężczyzna najpierw obrażał Polkę, a następnie zaatakował ją młotkiem. Napastnik zadał kobiecie kilka ciosów w głowę.

Załapany i wypuszczony

Jak donoszą media, atak Włocha przerwał Raffaele Biancolino były piłkarz włoskiego klubu US Avellino. Mimo że świadkowie napadu wezwali policję, mężczyźnie udało się uciec. Służby jednak szybko ustaliły, że napastnik jest byłym partnerem Polki. Policja go zatrzymała i przesłuchała, ale przez fakt, że mężczyzna nie został złapany podczas dokonywania ataku, musiała go wypuścić. Wiadomo jednak, że pomimo tego mają mu zostać postawione zarzuty.

Służby sprawdzają też doniesienia, zgodnie z którymi kobieta miała już wcześniej być bita przez partnera.

Skatowana Polka trafiła do szpitala, gdzie walczy o życie.