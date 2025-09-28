Strzelanina w kościele. Wstrząsające nagranie

W mediach społecznościowych pojawiło się już nagranie z miejsca zdarzenia. Na miejscu są służby, które ogłosiły alarm.

Jak relacjonuje stacja BNO News, napastnik z bronią pojawił się w okolicy świątyni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Grand Blanc w stanie Michigan. Sprawca miał otworzyć ogień do ludzi, którzy zgromadzili się na modlitwach. Pierwsze doniesienia wskazują, że w wyniku ataku są poszkodowani, którzy byli uwięzieni. Na szczęście napastnik został unieszkodliwiony. Stan poszkodowanych nie jest jednak znany.

Z relacji świadków wynika, że sprawca tragedii wjechał swoim samochodem w budynek świątyni, a następnie otworzył ogień. Tego przebiegu wydarzeń nie potwierdziła jeszcze policja.

Na miejscu są agenci FBI

Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji federalnej.

"Śledzimy doniesienia na temat przerażającej strzelaniny i pożaru w kościele w Grand Blanc w stanie Michigan. Agenci FBI są na miejscu zdarzenia, aby pomagać lokalnym władzom" – przekazał na portalu X dyrektor FBI Kash Patel.

"Przemoc w miejscu kultu to tchórzostwo i przestępstwo. Nasze modlitwy są z ofiarami i ich rodzinami w obliczu tej strasznej tragedii" – dodał.

Strzelanina w katolickiej szkole

To kolejny taki przypadek na terenie Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie. Pod koniec sierpnia w katolickiej szkole Annunciation w południowym Minneapolis doszło do strzelaniny. Mężczyzna zabił 3 osoby, w tym dwoje dzieci.

Stacja CBS News przekazała, że do tragicznego zdarzenia doszło tuż po porannej mszy szkolnej. Uzbrojony mężczyzna w wieku około 20 lat wdarł się na teren placówki, a następnie oddał strzały do osób znajdujących się w kościele, celując przez okna. W wyniku ataku życie straciły trzy osoby, w tym dwoje dzieci w wieku ośmiu i dziesięciu lat.

– Podczas mszy uzbrojony mężczyzna podszedł od zewnątrz budynku i zaczął strzelać przez okna kościoła w kierunku dzieci siedzących w ławkach – przekazał komendant Brian O’Hara. Podkreślił, że był to zamierzony akt przemocy wobec uczestników mszy, w tym dzieci.

