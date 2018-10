"Taniec" Theresy May podbija Internet. Wszystko w rytm przeboju Abby

Szefowa brytyjskiego rządu wywołała prawdziwą furorę na Wyspach, a także wśród internautów, wchodząc tanecznym krokiem na scenę w czasie konwencji Partii Konserwatywnej. Towarzyszył jej prawdziwy hit – przebój "Dancing Queen" kultowego już zespołu Abba.

Nie jest to pierwszy raz, gdy May prezentuje swoje umiejętności taneczne. Wcześniej brytyjska premier dała się porwać muzyce w szkole w Kapsztadzie w czasie wizyty w RPA. Wielu komentowało wówczas złośliwie, że szefową rządu trzeba "naoliwić" – jej ruchy mogły się wydawać bowiem dość sztywne. Teraz jednak Theresa May jest chwalona za dystans i poczucie humoru.