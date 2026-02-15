Nie tylko bracia Grimm

Chodzi o poglądy, które wpisują się w długą tradycję mitotwórczej działalności narodu niemieckiego.

Od czasu, gdy w XVI stuleciu Marcin Luter wmówił sporej części swoich rodaków, że Kościół przez XV wieków nie znał "prawdziwej i czystej Ewangelii", nasi zachodni sąsiedzi odnaleźli w sobie nadzwyczajną wprost predylekcję do ulegania mitom i legendom, które sami wytworzyli. To zaś oznaczało skłonność do tworzenia takich czy innych utopii, które – jak wierzyli kolejni niemieccy "odnowiciele" świata – można urzeczywistnić za sprawą rewolucyjnej przemocy. Jak pisał Krasiński, "każden Niemiec Robespierrus natus est".