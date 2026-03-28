Awantura na szczycie G7. Ostra reakcja Rubio na słowa Kallas

O kłótni, do jakiej doszło podczas piątkowego spotkania ministrów G7 informuje Axios. Jak wynika z ustaleń portalu, wszystko zaczęło się od wypowiedzi szefowej unijnej dyplomacji.

Spotkanie G7: Kallas zaatakował USA ws. wojny na Ukrainie

Kaja Kallas zaatakowała Stany Zjednoczone za zbytnią pobłażliwość wobec Federacji Rosyjskiej, która już cztery lata prowadzi wojnę z Ukrainą. Przypomniała ona jednocześnie wypowiedź sekretarza stanu USA Marco Rubio sprzed roku, kiedy to zapewniał, że jeśli Moskwa w dalszym ciągu będzie mieć opory przed podpisaniem porozumienia pokojowego, jego kraj w końcu straci cierpliwość i podejmie zdecydowane działania.

– Minął rok i Rosja się nie posunęła. Kiedy wasza cierpliwość się skończy? – pytała estońska polityk.

Ostra reakcja Rubio na słowa Kallas: Jeśli uważasz, że możecie to zrobić lepiej, to proszę bardzo

Z relacji portalu, który powołuje się na trzech uczestników spotkania, wynika że zaczepka szefowej unijnej dyplomacji spotkała się ze stanowczą reakcją Rubio. Amerykański sekretarz stanu zapewnił, że Amerykanie nie ustają w wysiłkach na rzecz zakończenia wojny. – Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zakończyć tę wojnę. Jeśli uważasz, że możecie to zrobić lepiej, to proszę bardzo. Odsuniemy się – odpowiedział Kai Kallas, dodając że Stany Zjednoczone prowadzą dialog z obiema stronami konfliktu, ale wsparcie zarówno militarne, jak i wojskowe zapewniają wyłącznie Ukraińcom.

Wymiana zdań pomiędzy Rubio i Kallas doprowadziła do tego, że w dyskusję włączyli się inni obecni na spotkaniu ministrowie. Wyrazili oni pogląd, że USA powinny kontynuować swojego działania mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

Według rozmówców portalu, na zakończenie spotkania szefowa unijnej dyplomacji i sekretarz stanu USA próbowali nieco załagodzić atmosferę, przeprowadzając krótką rozmowę w cztery oczy.

– To była szczera wymiana zdań. Po to jest dyplomacja – powiedział, cytowany przez Axios, przedstawiciel Departamentu Stanu.

Rzecznik Kallas, pytany o sprzeczkę, do jakiej miało dojść podczas spotkania, odmówił komentarza. Z kolei sam Rubio zaprzeczył, że do takiej sprzeczki w ogóle doszło. Zapewnił, że podczas tego rodzaju spotkań, spotykają się raczej z wdzięcznością.

