Premier Słowacji oskarżany o zdradę. W tle wojna na Ukrainie

Jak informuje słowacki portal Dennik N, postępowanie jest na wczesnym etapie. Funkcjonariusze weryfikują dokumenty dotyczące podejrzeń o zdradę stanu wobec premiera Słowacji, złożone przez lidera liberalnej partii Wolność i Solidarność (SAS) Branislava Groehlinga.

Pod koniec lutego SAS zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ficę w związku z jego decyzją o wstrzymaniu awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę.

Pod koniec lutego premier Słowacji ogłosił, że wydał polecenie wstrzymania awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, ponieważ dostawy rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń nie zostały przywrócone.

Słowacja odcina Ukrainę od prądu, Węgry zakręcają kurek z gazem

Także z powodu rurociągu Przyjaźń doszło do zaostrzenia konfliktu między Węgrami a Ukrainą. W środę (27 marca) węgierski premier Viktor Orban ogłosił wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę do czasu wznowienia przez Kijów przesyłu rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

Ukraińcy twierdzą, że magistrala została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ataku i jest remontowana. Węgrzy z kolei uważają, że władze w Kijowie celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu, ponieważ Orban zablokował unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Stan rurociągu Przyjaźń mają ocenić unijni eksperci, którzy przyjechali na Ukrainę 19 marca. Bruksela wykazała zainteresowanie naprawą magistrali. Zaoferowała również pomoc finansową i techniczną, a Kijów przyjął jej propozycję.

Rurociąg Przyjaźń i rosyjska ropa

Węgry i Słowacja to jedyne kraje UE, do których płynie rosyjska ropa naftowa, transportowana przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń. Sprawa ma szczególne znaczenie dla rządu Orbana, ponieważ 12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Sondaże pokazują, że Fideszowi grozi utrata władzy.

Premierzy Fico i Orban uchodzą za najbardziej antyukraińskich i jednocześnie najbardziej prorosyjskich spośród wszystkich liderów państw UE.

Czytaj też:

Trump wzywa do głosowania na Orbana. "Kocha Węgry tak, jak ja USA"