Zacharowa szokuje. Wymieniła Polskę na liście "współwinnych" II wojny światowej

Rosyjska propagandowa agencja TASS przekazała, że rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa umieściła Polskę na liście państw, które miały wspierać Niemcy podczas II wojny światowej.

Zacharowa wymieniła nie tylko Polskę

Maria Zacharowa wspomniała też o "trwających analizach prawnych dotyczących odpowiedzialności za zbrodnie wojenne".

W wyliczeniach rzeczniczki MSZ Rosji obok Polski, znalazły się Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Austria, Łotwa, Francja i Czechy.

– Kwestia odpowiedzialności za zbrodnie dokonane na narodzie radzieckim nie została zamknięta – oceniła Maria Zacharowa.

Powołała się przy tym na oświadczenie rosyjskiej Dumy Państwowej z 22 marca 2023 roku. Oświadczenie to wspomina "oddziały zbrojne" utworzone w kilku państwach Europy oraz "indywidualnych ochotników" m.in. z Austrii, Łotwy, Polski, Francji i Czech. Wskazano w nim też na "zdrajców" z terytoriów okupowanych, którzy mieli złożyć przysięgę reżimowi nazistowskiemu.

Komentarz Marii Zacharowej pojawił się w kontekście Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Radzieckiego, obchodzonego 19 kwietnia. Decyzję o ustanowieniu takiego dnia Władimir Putin podjął w grudniu 2025 roku.

"Wybór daty ma uzasadnienie historyczne: 19 kwietnia 1943 roku wydano Dekret nr 39 – pierwszy akt prawny oficjalnie dokumentujący celową i szeroko zakrojoną politykę nazistów i ich wspólników" – przypomniała agencja TASS.

"Dalsza eskalacja". Rosja reaguje na decyzję Polski

