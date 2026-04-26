Makaron zamiast klocków

Do nietypowych kradzieży doszło w USA w sklepach sieci Target. Dwudziestoośmioletni mężczyzna z Paramount (Kalifornia) kupował zestawy Lego.
Wyciągał z nich wartościowe elementy, a następnie zwracał do sklepów opakowania, ale wcześniej wypełniał je suchym makaronem – tak aby zachowały podobną wagę i dźwięk przy potrząsaniu jak towary przed zakupem.
