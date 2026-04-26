"Grabią zasoby i prowadzą wojny". Papież ostrzega przez "złodziejami"

Papież Leon XIV w niedzielnym rozważaniu przed modlitwą Regina Coeli, wygłoszonym w Watykanie, ostrzegał wiernych przed "złodziejami", którzy przybierają różne oblicza. – Są nimi ci, którzy mimo pozorów krępują naszą wolność albo nie szanują naszej godności. Są nimi także przekonania i uprzedzenia, które nie pozwalają nam patrzeć pogodnym spojrzeniem na innych i na życie. "Złodziejami" są błędne idee, które mogą prowadzić do dokonywania negatywnych wyborów, a także powierzchowne lub nacechowane konsumpcjonizmem style życia, które powodują w nas wewnętrzną pustkę i skłaniają nas do życia z dala od własnego wnętrza – wskazywał papież.

Leon XIV podkreślił, że nie można zapomnieć także o tych "złodziejach", którzy "grabiąc zasoby Ziemi, prowadząc krwawe wojny czy podsycając wszelkiego rodzaju zło, nie robią nic innego, jak tylko kradną nam wszystkim szansę na pokojową i spokojną przyszłość".

Dalej papież zachęcał, by zadać sobie pytanie, kogo chcemy mieć za przewodnika i jacy "złodzieje" próbowali kierować naszym życiem. Wzywał, by wystrzegać się wpływów, które mogą wprowadzić w błąd. – Pan nie przychodzi po to, żeby nam coś ukraść, przeciwnie, jest dobrym pasterzem, który pomnaża życie i daje nam je w obfitości – mówił Leon XIV.

"Garstka tyrana pustoszy świat"

Nie jest to pierwsza wypowiedź ojca świętego, w której przestrzega on przez globalnymi ryzykami związanymi z wojną. Podczas pielgrzymki do Gwinei Równikowej ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi "tragiczne zagrożenie" z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej. Wcześniej zaś mówił m.in., że "świat jest pustoszony przez garstkę tyranów". – Biada tym, którzy naginają religię i samo imię Boga do celów wojskowych, ekonomicznych i politycznych – podkreślał Leon XIV dodają, że "kolonizacja" zasobów ropy naftowej i surowców mineralnych Ziem są przyczyną konfliktów.