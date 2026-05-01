30 kwietnia w sieci pojawiły się nagrania z udziałem Luisa Moreno Ocampo, byłego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) oraz jego syna Thomasa, w których obaj otwarcie omawiają plany destabilizacji Kaukazu Południowego. Korzystając ze swoich kontaktów w Parlamencie Europejskim, Ocampo planuje "usunąć [odsunąć od władzy – red.] Paszyniana”. Jest to przede wszystkim na rękę Rosji, która próbuje przywrócić Armenię do swojej strefy wpływów. Równolegle Ocampo zabiega o to, by skłonić Komisję Europejską do zerwania kontraktu z Azerbejdżanem, instrumentalnie wykorzystując kwestię "praw człowieka".

Uderzający w tym nagraniu jest zwłaszcza udział najwyższych szczebli europejskiego establishmentu. Ocampo nazywa swoim "człowiekiem w Europie" byłego deputowanego Parlamentu Europejskiego, był on zarazem doradcą prawnym Josepa Borrella, byłego szefa unijnej dyplomacji, który pełnił tę funkcję w latach 2019–2024.

"Ten człowiek pracuje teraz dla mnie w Parlamencie Europejskim. W Parlamencie Europejskim mogę składać wnioski, mogę kwestionować, mogę kierować zapytania i wywierać nacisk na przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, w ten sposób korygując europejską politykę… Zwiększamy nacisk i zamierzam to robić wspólnie z lobby ormiańskim w Stanach Zjednoczonych” – mówi były prokurator MTK w głośnym nagraniu. Ocampo przyznaje, że nie działa jako bezstronny prawnik międzynarodowy, lecz jako uczestnik skoordynowanej kampanii antyazerbejdżańskiej.

Jak wspomniano, do sieci wyciekło również nagranie syna byłego prokuratora MTK, Thomasa Ocampo. W nim Thomas w istocie odsłania architekturę tej kampanii: kto ją nadzoruje, jakimi kanałami operuje i jaki cel realizuje: „Dziś odbywa się spotkanie z aktywistami, biznesmenami, osobami pracującymi nad tą sprawą, nad całą sytuacją Ormian z Górskiego Karabachu… W tej chwili w Armenii panują poważne niepokoje… Tym, co musimy osiągnąć, jest usunięcie Paszyniana" – mówi.

Obecnie w Armenii, w obliczu zbliżających się wyborów, główny spór polityczny rozgrywa się między dwoma obozami: prozachodnim kursem Nikola Paszyniana a prorosyjskim blokiem, do którego należą Samwel Karapetian i Robert Koczarian.

Z wypowiedzi Thomasa jasno wynika, że rodzina Ocampo, działając przez instytucje europejskie, w istocie pracuje w interesie Rosji. W ten sposób Moskwa zamierza ponownie wprowadzić swoich ludzi do władzy w Armenii i zepchnąć Erywań z jego prozachodniego kursu. W konsekwencji, w tym układzie Unia Europejska wraz ze swoimi instytucjami stała się narzędziem promowania agendy Kremla.

Ironia polega na tym, że zaledwie tydzień wcześniej, 21 kwietnia, Rada UE ogłosiła powołanie nowej misji cywilnej w Armenii w celu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Jednak w świetle tych sensacyjnych doniesień, ujawniających zakrojoną na szeroką skalę korupcję w europejskich instytucjach oraz tworzenie warunków do realizacji rosyjskich interesów, nasuwa się zasadnicze pytanie, czy UE może wziąć na siebie misję ochrony Armenii przed zagrożeniami hybrydowymi, jeśli takie zagrożenia już ujawniają się wewnątrz samych europejskich instytucji?

Chodzi o całą sieć korupcyjną wewnątrz UE, której działalność bezpośrednio przeczy własnej linii politycznej Unii. Od 2022 roku UE wraz z państwami członkowskimi przekazała 200,6 mld euro na wsparcie Ukrainy. W tym kontekście ewentualne zaangażowanie europejskich instytucji w przedsięwzięcia korzystne dla Kremla stanowi bezpośredni cios w zaufanie do instytucji UE. Z tego powodu sprawa nie może pozostać na poziomie medialnego szumu. Wymaga ona kompleksowego śledztwa – ustalenia wszystkich powiązań, uczestników i mechanizmów wpływu.