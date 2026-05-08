Niemcy: Napad na bank. Sprawcy wzięli zakładników

Do napadu doszło około godziny 9 rano w mieście Sinzig. Nieznany mężczyzna miał porwać kierowcę konwoju, który podjechał pod bank. Agencja Reutera powołując się na oświadczenie policji poinformowała, że w napadzie uczestniczy kilku sprawców

W akcji uczestniczą helikoptery oraz siły specjalne. Rzecznik policji w rozmowie z "Der Spiegel" przekazał, że służby wstrzymały się z ujawnieniem szczegółów "z powodów taktycznych". Służby obawiają się, że porywacze mają dostęp do internetu i mogą stąd czerpać wieści o śledztwie. Dlatego też policja apeluje do mieszkańców, aby ostrożnie korzystali z mediów społecznościowych i nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji.

"Bild" bowiem opisuje, że mieszkańcy Sinzig za pośrednictwem internetu zaczęli ostrzegać się nawzajem ws. napadu na bank.

Agencja Reutera informuje, że sytuacja w banku jest "statyczna". Na obecną chwilę nie wiadomo, jakie żądania mają sprawcy, ani czy nikomu z klientów i pracowników banku nie stała się krzywda.

