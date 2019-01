BBC: Znamy datę głosowania nad porozumieniem ws. Brexitu

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca br., bez względu na to, czy porozumienie dot. Brexitu zostanie przyjęte przez parlament czy nie.

Los porozumienia w rękach posłów

Głosowanie nad umową (przyjętą przez pozostałe państwa UE) miało się odbyć już 11 grudnia, jednak wtedy premier Wielkiej Brytanii postanowiła je przełożyć. Powód? Najprawdopodobniej porozumienie nie zostałoby przyjęte. A to oznaczałoby poważny impas. Czy uda się to teraz nie wiadomo. BBC News podaje, że dokument zostanie poddany pod głosowanie 15 stycznia.

Sondaże pokazują, że wielu Brytyjczyków, w tym partyjni koledzy premier May, jest niezadowolona z porozumienia przyjętego przez państwa UE i chce wyjścia z Unii bez żadnych umów. Tydzień temu Liam Fox, sekretarz handlu międzynarodowego w rządzie Theresy May, zaapelował do kolegów z Partii Konserwatywnej, by ci "odrzucili swoją dumę" i poparli wynegocjowane porozumienie. Taki ruch nazwał "sprawą honoru".

Jeśli porozumienie nie zostanie przyjęte przez brytyjski parlament, oznacza to wiele utrudnień zarówno dla Brytyjczyków jak i dla pozostałych obywateli UE. Wytyczne dotyczące takiej sytuacji Komisja Europejska przygotowała już pod koniec ubiegłego rok (chodzi o podstawowe założenia w zakresie sytuacji obywateli, usług finansowych, ruchu lotniczego, kontroli granicznych i celnych oraz transportu).