Nie żyje były minister obrony i współpracownik Putina Siergiej Iwanow

"Siergiej Borisowicz odegrał ogromną rolę w tworzeniu i rozwoju ligi VTB United League, a także wniósł znaczący wkład w rozwój koszykówki w Rosji" – napisano w komunikacie cytowanym przez agencję TASS.

Rosyjskie media państwowe przypominają, że Iwanow przez lata pozostawał jedną z najbardziej wpływowych postaci rosyjskiej elity politycznej.

Iwanow urodził się 31 stycznia 1953 r. w Leningradzie, obecnym Petersburgu. Podobnie jak Władimir Putin wywodził się ze struktur radzieckich służb specjalnych. Ukończył filologię na Uniwersytecie Leningradzkim, a następnie rozpoczął pracę w KGB. W czasach Związku Radzieckiego służył m.in. w wywiadzie zagranicznym.

Po dojściu Putina do władzy szybko znalazł się w gronie jego najbliższych współpracowników. W 1999 r. został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a dwa lata później objął stanowisko ministra obrony. Kierował resortem do 2007 r. i był pierwszym cywilnym ministrem obrony Rosji po rozpadzie ZSRR, choć jego kariera była związana ze służbami specjalnymi.

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W okresie sprawowania swojej funkcji Iwanow nadzorował reformę rosyjskich sił zbrojnych oraz działania armii podczas drugiej wojny czeczeńskiej. Był także jednym z głównych przedstawicieli Kremla odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa i relacje wojskowe z Zachodem. W połowie pierwszej dekady XXI wieku rosyjskie i zagraniczne media wymieniały go wśród potencjalnych następców Putina.

Po odejściu z resortu obrony pełnił funkcję pierwszego wicepremiera, a następnie szefa administracji prezydenta Rosji. W późniejszych latach został specjalnym przedstawicielem prezydenta ds. ochrony środowiska, ekologii i transportu. Stopniowo wycofywał się jednak z pierwszego planu rosyjskiej polityki.

Iwanow był objęty sankcjami państw zachodnich po rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone uznawały go za jednego z przedstawicieli rosyjskich władz odpowiedzialnych za politykę Kremla wobec Ukrainy.

Rosyjskie media odnotowują, że poza działalnością polityczną angażował się także w sport, szczególnie w rozwój koszykówki. Od początku istnienia wspierał ligę VTB United League, skupiającą kluby z Rosji i kilku innych państw regionu.

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