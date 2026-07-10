Nowa zapowiedź Kremla. "W miarę, jak strona kijowska próbuje eskalować konflikt"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję prasową Interfax, po raz kolejny stwierdził, że Rosja "pozostaje otwarta na osiąganie swoich celów poprzez pokojowe negocjacje polityczne i dyplomatyczne", a także, że przywódca Rosji Władimir Putin "zachowuje swoją otwartość".

Pieskow: Rosja poszerzy "strefę buforową" z Ukrainą

Poinformował przy tym, że Rosja rozszerzy tzw. strefę buforową.

– W miarę, jak strona kijowska próbuje eskalować konflikt, my nadal tworzymy szerszą strefę bezpieczeństwa, strefę buforową – dodał.

W czwartek Dmitrij Pieskow stwierdził, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa myli się, jeżeli sądzi, że ataki na terytorium Rosji pomogą w pokojowym zakończeniu wojny.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze

W środę Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się podczas szczytu NATO w Ankarze.

Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych uderzenia Ukrainy głęboko na terytorium Rosji są "eskalacją, która może doprowadzić do zakończenia wojny".

– Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na produkcję systemów Patriot, to całkiem fajne — powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że "w ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo". – Powiedziałem: "Zróbcie je sami" – stwierdził.

Donald Trump przekazał również, że rozmawiałem z Władimirem Putinem.

– On mówił, że chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie. Powiedziałem mu: nie sądzę, by on tam poleciał. Poleciałbyś do Moskwy? – zapytał prezydenta Ukrainy, na co Wołodymyr Zełenski odparł: "Ciężko się leci do Moskwy, bo jest tam teraz dużo ukraińskich dronów".

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