Poroszenko oficjalnie ogłosił swój start w wyborach

Swoją decyzję Poroszenko ogłosił na na Forum "Od Krut do Brukseli. Idziemy swoją drogą" w Kijowie. W wygłoszonym tam przemówieniu ukraiński prezydent tłumaczył, że do podjęcia decyzji o ponownym kandydowaniu skłoniło go ogromne poczucie odpowiedzialności za kraj, za współczesne, przeszłe i przyszłe pokolenia. Podkreślił, że chce zachować niezmienność kursu na rzecz europejskiej i euroatlantyckiej integracji oraz zapowiedział, że w 2024 roku Ukraina złoży wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. – Tylko obecność w Unii Europejskiej i NATO może zagwarantować nasze bezpieczeństwo w obliczu rosyjskiej agresji – wskazał.

Petro Poroszenko stwierdził, że Zauważył, że w okresie swojej prezydentury ma "z czego być dumnym i za co przepraszać", jednak nie chce zatrzymać się na półmetku rozwoju państwa. – Zamykając pięcioletnią kadencję, zacznę od nowa, aby utrzymać strategiczny kurs na Unię Europejską i NATO, kurs na przekształcanie Ukrainy w wielki europejski kraj szczęśliwych ludzi – mówił ukraiński przywódca.