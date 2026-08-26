Abp Gallagher w Moskwie. Spotkał się z metropolitą

25 sierpnia sekretarz ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi spotkał się z metropolitą Antonim z Wołokołamska. Rozmowa dotyczyła kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obu Kościołów.

Drugi dzień wizyty w Moskwie sekretarza ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi abp. Paula Richarda Gallaghera koncentrował się na odwiedzinach prawosławnej katedry Chrystusa Zbawiciela w stolicy Federacji Rosyjskiej. Abp. Gallaghera powitał zastępca przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, ks. Igor Jakimczuk.

Wizyta w katedrze

Pomimo chłodnej temperatury katedra Chrystusa Zbawiciela serdecznie przyjęła delegację Stolicy Apostolskiej przebywającą z wizytą w Moskwie. Monumentalną budowlę ze złotymi kopułami, położoną niedaleko Kremla, abp Gallagher zwiedzał w towarzystwie nuncjusza apostolskiego abp. Giovanniego d’Aniello. Ponadgodzinne zwiedzanie zakończyło się na tarasach świątyni, z których rozciąga się panorama rosyjskiej stolicy.

Choć pierwotny projekt katedry Chrystusa Zbawiciela pochodzi z 1812 r., kiedy car Aleksander I postanowił wznieść świątynię ku czci Chrystusa Zbawiciela jako wotum za ocalenie Rosji przed inwazją napoleońską, jej budowę rozpoczęto dopiero w XIX wieku. Pierwszym carem koronowanym w tej świątyni był Aleksander III w 1883 r.

Historia katedry była burzliwa i tragiczna. W okresie sowieckim została całkowicie zniszczona – w 1931 r. wysadzono ją w powietrze, a po wojnie na jej miejscu powstał największy basen w Związku Radzieckim.

Wraz z upadkiem systemu sowieckiego Rosyjska Cerkiew Prawosławna otrzymała w lutym 1990 r. zgodę na odbudowę katedry od podstaw. W 1992 r. utworzono specjalny fundusz, do którego wpłacali środki wierni z całej Rosji.

Miejsce pamięci i duchowych skarbów

Moskiewska katedra Chrystusa Zbawiciela przechowuje ważne skarby artystyczne i duchowe. Abp Gallagher zwiedził wystawę przedstawiającą burzliwe dzieje świątyni. Zgromadzono tam szaty liturgiczne, dokumenty historyczne, projekty oraz cenne przedmioty, które ocalały ze zniszczenia lub zostały odtworzone przez rosyjskich rzemieślników.

Z podziemnej części cerkwi Przemienienia Pańskiego arcybiskup udał się do górnej części świątyni, gdzie znajduje się ikonostas oraz 22 tys. metrów kwadratowych fresków.

Abp Gallagher zatrzymał się tam na modlitwie przed ikoną Matki Bożej Włodzimierskiej, przypisywaną tradycyjnie św. Łukaszowi i będącą jednym z najważniejszych obiektów kultu rosyjskich wiernych.

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