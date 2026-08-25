Pierwsza taka wizyta od lat. Przedstawiciel Watykanu spotkał się z Ławrowem

– Zauważamy, że pomimo wszystkich tych wstrząsów na naszej planecie, udało nam się utrzymać pełen zaufania i obustronny szacunek w dialogu z Watykanem. Pozwala nam to szukać, mam nadzieję, pozytywnych i wykonalnych rozwiązań – powiedział szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, otwierając we wtorek w Moskwie spotkanie z arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem, sekretarzem Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Według szefa rosyjskiego MSZ, podczas rozmów w Moskwie planowane jest "omówienie kwestii naszej (rosyjsko-watykańskiej) współpracy dwustronnej oraz bieżącej agendy międzynarodowej".

– Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa również okaże się owocna i jestem gotowy rozważyć wszelkie pytania, jakie mogą państwo mieć, w celu poszukiwania wzajemnie akceptowalnych porozumień – dodał.

Szef dyplomacji Watykanu w Moskwie. Pierwsza taka wizyta od listopada 2021 roku

Szef watykańskiej dyplomacji powiedział zaś, że "jesteśmy tutaj, ponieważ w tych trudnych czasach dla stosunków międzynarodowych, dialog jest ważniejszy niż kiedykolwiek, a świat potrzebuje dyplomacji bardziej niż kiedykolwiek".

– Cenimy to spotkanie i uważamy je za logiczną kontynuację naszego trwającego dialogu. Wierzymy, że pomimo trudności, kluczowe jest utrzymanie tego kierunku. (…) Cieszymy się, że pomimo konfliktów i cierpienia, możemy mówić światu o pokoju: o rzeczywistości pokoju i o perspektywach pokoju oraz podtrzymywać nadzieję w społeczeństwie ludzkim, gdy zaufanie jest szczególnie podważane – mówił arcybiskup abp Paul Richard Gallagher.

To pierwsza wizyta arcybiskupa Gallaghera w Rosji od listopada 2021 roku. W Moskwie był na trzy miesiące przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.

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