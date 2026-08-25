Putin podpisał dekret. Pieskow zdradza szczegóły

Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret na mocy którego obiekty infrastruktury krytycznej, których właściciele nie zadbali o zapewnienie bezpieczeństwa, mogą zostać oddane pod tymczasowy zarząd państwa.

Putin podpisał dekret w sprawie infrastruktury krytycznej. Pieskow wyjaśnia szczegóły

Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, cytowany przez agencję Interfax, wyjaśnił we wtorek, że "dekret prezydenta Rosji o możliwości wprowadzenia tymczasowego zarządu w przypadku, gdy właściciele nie zapewnią bezpieczeństwa obiektom infrastruktury krytycznej, ma na celu wzmocnienie ochrony takich obiektów przed zagrożeniem atakami dronów".

– Mamy do czynienia z oczywistym zagrożeniem ataków dronów na krytyczną infrastrukturę i obiekty, które są, że tak powiem, kluczowe dla gospodarki i sfery społecznej naszego kraju, a właściciele firm często nie poświęcają należytej uwagi podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa antydronowego – dodał.

Dmitrij Pieskow pytany o to, czy zdarzają się przypadki, w których właściciele takich przedsiębiorstw nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoich obiektów oraz czy są plany wzmocnienia tych działań przy udziale przedsiębiorstw, odpowiedział twierdząco. – Oczywiście, są plany jego wzmocnienia – mówił.

Pieskow uderza w Finlandię i Wielką Brytanię

Rzecznik Kremla zwrócił uwagę na "politykę prowadzoną przez państwa zachodnie, a w szczególności na niedawne wypowiedzi prezydenta Finlandii i premiera Wielkiej Brytanii". – W istocie te wypowiedzi wskazują na kontynuację wojowniczej, agresywnej polityki wobec naszego kraju. W związku z tym musimy podjąć działania i zadbać o własne bezpieczeństwo – ocenił.

Wicepremier Rosji zabrał głos

Zwrócił również uwagę na oświadczenie pierwszego wicepremiera Denisa Manturowa, który – jak mówił – "złożył wyczerpujące wyjaśnienie" w kontekście dekretu prezydenckiego.

Wicepremier Rosji tłumaczył, że prywatni przedsiębiorcy podchodzą do ochrony swoich firm przed atakami "z różnym stopniem odpowiedzialności", a w niektórych przypadkach nie jest to dla nich priorytetem.

Według rosyjskiego wicepremiera, dekret Władimira Putina wprowadzający tymczasowy zarząd będzie stosowany wybiórczo w takich przypadkach.

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