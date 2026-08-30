Marzenia o trzeciej partii

Przez większość ostatniej dekady Tucker Carlson był jednym z najbardziej znanych politycznych apologetów Donalda Trumpa. Jeszcze w styczniu 2016 r., gdy większość politycznego establishmentu w Waszyngtonie przeżywała szok z powodu widma nominacji Trumpa na republikańskiego kandydata na prezydenta, Carlson zerwał ze swoim dziennikarskim środowiskiem i na portalu Politico opublikował artykuł pod znamiennym tytułem „Donald Trump jest szokujący, wulgarny – i ma rację”. Carlson był jednym z niewielu konserwatywnych komentatorów, którzy uważali, że Trump jest w stanie pokonać Hillary Clinton w wyborach prezydenckich, gdyż miał zdolność zbudowania nowej republikańskiej koalicji, podobnej do tych, które dały zwycięstwo Richardowi Nixonowi w 1972 r. i Ronaldowi Reaganowi w 1984 r.

Przeprowadzał z Trumpem wywiady, namawiał go do wyboru J.D. Vance’a na wiceprezydenta w 2024 r., przemawiał na konwencji republikanów i przez lata przekładał instynkty Trumpa na język telewizji, a potem własnego podcastu, który miliony konserwatywnych wyborców traktowały jako wyraz zdrowego rozsądku.