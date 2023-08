Jak nas oszukują klimatyści. Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– Pogoda dla klimatystów – to temat okładkowy 35. numeru tygodnika "Do Rzeczy". Demaskujemy kłamstwa histerii klimatycznej. Teksty Łukasza Warzechy, Mariusza Jagóry i Piotra Włoczyka pełne prawdy o tym, w jaki sposób manipuluje się faktami, żeby ludzi wpędzić w histerię. Piszemy, kto to robi, po co i kto na tym zarabia – zapowiedział w nagraniu Rafał Ziemkiewicz.

– Polecam także teksty polityczne, w tym swój o dziwnych kandydatach wyborczych. Nasza ordynacja wymaga zgłaszania po 30 kandydatów w okręgu. Czasami trudno pozyskać odpowiednich kandydatów. Zatem trafiają się ludzie, którzy już po kilku dniach są z list usuwani – mówił publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Czy w tym nawiedzonym domu strachów jest jeszcze miejsce na porozmawianie z wyborcami o prawdziwym horrorze, jakim jest udział w pełnoskalowej wojnie z mocarstwem o potencjale militarnym Federacji Rosyjskiej? – pyta Wojciech Golonka w eseju "Pytanie, którego brakuje w referendum".

– Od września uczniowie rosyjskich szkół średnich będą uczyć się historii z nowych podręczników. A właściwie poznawać sfałszowaną, zmanipulowaną, rozemocjonowaną, antyzachodnią wersję rodzimej przeszłości. Całkowitą nowość stanowi rozdział o "specoperacji" – Maciej Pieczyński analizuje rosyjską edukację w tekście "Specjalna operacja historyczna".

Łukasz Zboralski rozmawia z lekarzem onkologiem o tym, dlaczego większość zbiórek na leczenie ma nikły sens.

– "Ojciec chrzestny" to dzieło, które przyćmiło swoich twórców i zyskało mityczną sławę, a jego język i świat na stałe weszły do popkultury. Dorobek literacki jego autora, Maria Puzo, postanowiło przypomnieć Wydawnictwo Albatros w 11-tomowej serii – pisze Krzysztof Masłoń w tekście "Z twarzą Marlona Brando".

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 28 sierpnia 2023 r.