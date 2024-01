Koledzy pana Epsteina

Ciekawe informacje ujawnił przed tygodniem nowojorski sąd. Światło dzienne ujrzało ponad 900 stron dokumentów odnoszących się do procesu Ghislaine Maxwell. Przed dwoma laty została ona skazana na 20 lat więzienia za wiele przestępstw seksualnych, a także handel ludźmi. Pani Maxwell była wieloletnią przyjaciółką, współpracownicą i wspólniczką Jeffreya Epsteina. Ten wyjątkowo bogaty finansista stał na czele siatki pedofilskiej, wyszukującej nieletnie dziewczęta i zmuszającej je do kontaktów seksualnych z wpływowymi postaciami światowej polityki i biznesu. Samemu Epsteinowi udało się uniknąć procesu i kary. W roku 2019 miał on popełnić samobójstwo w amerykańskim więzieniu. Pomogła mu niespodziewana awaria zainstalowanych w więzieniu kamer oraz tajemniczy atak senności, któremu równocześnie ulec miało dwóch pilnujących Epsteina strażników.