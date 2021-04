Rosyjska szczepionka Sputnik będzie produkowana w Hiszpanii?

Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że Partia Ludowa, z której wywodzi się Prezydent regionu Madrytu nie odważyłaby się krytykować unijnych urzędników, bo sama współtworzy najliczniejszą grupę EPL w Europarlamencie, stąd wyłączną winę za powolne tempo szczepień Hiszpanów ponosi -zdaniem Ayuso - socjalistyczny rząd Sáncheza. Mowa jednak nie tylko o zakupie Sputnika, bo jak donosi dzisiejszy dziennik ABC:

„Zainteresowanie Wspólnoty Madrytu rosyjskim lekiem wiąże się również z możliwością produkcji szczepionki w hiszpańskiej fabryce farmaceutyków. IberAtlantic podpisało umowę z hiszpańskim laboratorium Zendal, zlokalizowanym w Porriño (Pontevedra), dotyczącą ewentualnej masowej produkcji rosyjskiej szczepionki. Konsultowane źródła mówią o wydajności większej niż dziesięć milionów dawek miesięcznie. (…) Rosjanie mają ograniczone możliwości wyprodukowania szczepionki w milionowych ilościach, dlatego też rozważają umowy o współpracy z zagranicznymi laboratoriami, tak jak w przypadku hiszpańskiego Zendala. Obecnie Sputnik jest podawany na Węgrzech, w Meksyku, Argentynie i Chile; Słowacja sfinalizowała już zakup dwóch milionów fiolek, a Austria negocjuje zakup miliona, nie czekając na zezwolenie Europejskiej Agencji Leków”.

Premier krytykuje prezydent Ayuso

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez już skrytykował prezydent Ayuso, stwierdzając, że „mówimy o czymś bardzo poważnym i dlatego uważam, że wszystkie rządy, nawet autonomiczne, nie tylko rząd Hiszpanii i rządy Europy muszą być odpowiedzialne. Muszą pozostać lojalne wobec siebie i solidarne. SOLIDARNE” - podkreślił.

Jak podają źródła Ministerstwa Zdrowia Hiszpanii do tej pory zaszczepiono już prawie 3 miliony osób dwiema dawkami i ponad 6 milionów mieszkańców -jedną dawką, co stanowi całkiem niezły wynik w Europie. Jak można zgadywać sprawa szczepień będzie wykorzystywana instrumentalnie w związku ze zbliżającymi się majowymi wyborami do Parlamentu Wspólnoty Madrytu. W bezpardonowej walce między prawicą a lewicą - sprawa szczepień i skuteczności włodarzy w zapewnianiu ochrony obywatelom będzie jedną z osi sporu. Prawicowa prezydent Ayuso chce ubiegać się o reelekcję pod hasłem „Komunizm albo wolność!”. Szkoda jednak, że walcząc tak zaciekle z komunistami i ich dziedzictwem – prowadzi jednocześnie szeroko zakrojone rozmowy z rosyjskimi wysłannikami i lekceważy wezwania do solidarności.

