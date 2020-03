Innowacyjne operacje prof. Skarżyńskiego: nowy etap leczenia wad słuchu

Nowy implant - BONEBRIDGE BCI 602 - daje możliwość poprawy słuchu w wielu przypadkach, w tym u pacjentów po różnych operacjach uszu przeprowadzonych wcześniej bez powodzenia. Największym zaletą nowego implantu jest przede wszystkim niewielki rozmiar urządzenia. Implant jest przeznaczony dla grupy pacjentów, u których z powodów anatomicznych (zbyt cienka kość, za mały wyrostek sutkowaty i inne wrodzone deformacje) nie było możliwe wszczepienie standardowego urządzenia.

– Cieszę się, że tę przełomową operację możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu. Tworząc Centrum chciałem, aby jego działalność kliniczna dawała wymierne korzyści polskim pacjentom, którzy mają dostęp, jako jedni z pierwszych w świecie do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Zwiększa to nie tylko o kilkadziesiąt procent możliwości terapeutyczne, ale także upowszechnia współczesne światowe standardy medyczne – mówi prof. Henryk Skarżyński.

System BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystuje zjawisko przewodnictwa kostnego, które polega na przekazywaniu sygnału dźwiękowego przez kości czaszki bezpośrednio do ślimaka. Jest skutecznym rozwiązaniem dla osób z trwałym ubytkiem słuchu po różnego rodzaju operacjach ucha zewnętrznego i środkowego, z wadami rozwojowymi ucha zewnętrznego i środkowego, oraz u pacjentów z wrodzoną mikrocją (mała małżowina uszna) lub atrezją (brak przewodu słuchowego zewnętrznego). Jest to również znakomite rozwiązanie dla osób z głuchotą jednostronną. Zaawansowana technologia cyfrowa zastosowana w procesorze pozwala na dopasowanie go w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi jak najlepsze rozumienie mowy oraz uzyskać możliwie naturalne brzmienie dźwięku w różnych sytuacjach akustycznych. Ze względu na swój niewielki rozmiar oraz dostępność w różnych kolorach jest rozwiązaniem niezwykle dyskretnym.

Nowy implant daje nowe możliwości leczenia i poprawy słyszenia w różnych grupach pacjentów. Jest przede wszystkim szansą dla pacjentów, u których mimo wyników audiometrycznych, kwalifikujących do wszczepienia implantu z powodów anatomicznych oraz wielkości implantu nie było możliwe zastosowanie urządzenia. Dzięki zmniejszonej wielkości oraz zachowanej mocy urządzenia możliwe będzie leczenie tej grupy pacjentów.