Berberyjski rytuał dla zdrowia i urody

W podróż do Turcji może zabrać nas Corendon Airlines, który w ubiegłym roku rozpoczął ekspansję na polskim rynku. Po przeprowadzeniu bardzo udanych operacji i ugruntowaniu renomowanego wizerunku marki w takich krajach jak Niemcy, Holandia i Belgia, wakacyjna linia lotnicza zwiększyła inwestycje również w Polsce.

Antalya stolica Riwiery Tureckiej wiosną przywita nas ekskluzywnymi kurortami, wspaniałym krajobrazem, turkusowym morzem z ponad 400 plażami ze statusem błękitnej flagi a także luksusowymi ośrodkami SPA, do których należy również pięciogwiazdkowy hotel Calista Luxury Resort & SPA. Ekskluzywny kompleks hotelowy w sercu Riwiery o niepowtarzalnej i zaskakującej architekturze przypominającej osadę latających spodków kosmicznych „zawieszonych” między wiecznie zielonymi drzewami i palmami. Calista Luxury Resort & SPA przypadnie do gustu najbardziej wymagającym. Pobyt w tutejszym SPA pozwoli się odprężyć, naładować akumulatory i rozpieścić zmysły aromatycznymi zapachami.Galeria:

Calista Luxury Resort & Spa

Słowo hammam w języku arabskim oznacza gorącą wodę. Kto spróbował ten wie, że pobyt w tureckim hammamie oznacza zdrowie, lekkość i świeżość. Hammam podobnie jak inne łaźnie to miejsca zamknięte, wchodzimy tu nago lub okryci specjalnymi lekkimi ręcznikami. Zazwyczaj panuje tam półmrok, otaczają nas orientalne zapachy i kwiaty. W tej atmosferze łatwo jest zapomnieć o otaczającym świecie i poddać się relaksującym zabiegom pielęgnacyjnym. W czasie seansu wdychamy zapach orientalnych olejków, które działają oczyszczająco na zatoki i oskrzela. Tu zadbamy o nasze zdrowie i urodę na najwyższym poziomie. Orientalny rytuał rozpoczynamy od oczyszczającego prysznicu. Następnie przechodzimy do łaźni gdzie bierzemy z długą, gorącą kąpiel. Wygodnie układamy się na kamiennej ławce otoczeni kłębami gęstej pary. Odpoczywamy pogrążając się w przyjemniej wilgoci, która działa odprężająco i oczyszczająco. Niespiesznie przechodzimy do drugiego pomieszczenie gdzie gorąca para osiąga temperaturę nawet 50 stopni. Wszystkie czynności wykonujemy powoli, nie zapominając o odświeżających prysznicach, gdyż chłodna woda poprawia krążenie i ujędrnia skórę, a wysoka temperatura pomaga wyeliminować jeszcze więcej toksyn z organizmu. W takim pomieszczeniu przebywamy nie dłużej niż 15-20 min.

Po takim seansie możemy udać się do pokoju wypoczynkowego aby zakończyć pobyt, ale możemy zostać na dłużej, gdyż tak przygotowane ciało możemy poddać masażowi marokańską rękawicą, która doskonale złuszcza skórę. Następnie czas na masaż. Leżąc na podgrzewanym, marmurowym stole w gęstej pianie poczujesz się jak Afrodyta. Rytuał zaczyna się od stóp, a kończy go peeling skóry głowy i nałożenie odżywczej maski na włosy. Doskonale wymasowana, oczyszczona i zrelaksowana będziesz mogła lepiej skupić się na sobie. Skóra uwolniona od toksyn promienieje zdrowiem, jest delikatna i aksamitna. Aby utrzymać ją w tej kondycji pomocne będą aromatyczne kosmetyki pielęgnujące. Postaraj się również unikać stresu i zanieczyszczeń.

Jak często korzystać z hammamu? Za każdym razem kiedy poczujesz taką potrzebę, kiedy potrzebujesz relaksu lub jesteś zmęczona po ciężkim treningu. Najlepiej zarezerwować sobie kilka godzin lub całe popołudnie i zabrać z sobą przyjaciółkę.

Dzięki nowej siatce połączeń Corendon Airlines Polacy mogą cieszyć się większą liczbą lotów do Turcji i Grecji, ulubionych wakacyjnych destynacji. W sezonie letnim 2020 z Corendon Airlines polecimy do Antalyi, Rodos oraz Heraklionu z największych polskich miast - Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. Planowane połączenia lotnicze Corendon Airlines z Polski w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 15 października 2020 roku przedstawiają się następująco:

Warszawa – Antalya w każdą środę i sobotę

Poznań – Antalya w każdą środę

Gdańsk – Antalya w każdy czwartek

Wrocław – Antalya w każdą niedzielę

Katowice – Antalya w każdą środę i sobotę

Katowice – Gazipaşa w każdą środę

Katowice– Heraklion w każdą niedzielę

Katowice– Rodos w każdy piątek