Ruszyły zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników

Chodzi o urodzonych w latach 1990-1991. Równocześnie trwają zapisy starszych roczników i wszystkich osób pełnoletnich, które wcześniej zgosłiły chęć zaszczepienia.

Jak zapisać się na szczepienie?

Można się zarejestrować na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień. Zapisy rozpoczynają się od północy na stronie pacjent.gov.pl lub od godz. 6.00 rano za pośrednictwem infolinii 989.

E-skierowania na szczepienia wystawiane są w systemie automatycznie, zgodnie z harmonogramem szczepień. Obecnie takie skierowanie wystawione mają wszystkie osoby w wieku 30 lat i starsze, jak również osoby 18 plus, pod warunkiem, że na początku roku zadeklarowały taką wolę na stronie pacjent.gov.pl.

Rejestracja roczników uwalniana jest w kwietniu sukcesywnie. W środę, 5 maja przyszła kolej roczników 1990-1991, 6 maja zapisywać będą mogli się urodzeni w latach 1992-1993; 7 maja – roczniki 1994-1996, 8 maja – roczniki 1997-1999, 9 maja – roczniki 2000-2003. Oznacza to, że od 9 maja e-skierowanie będzie miał już wystawione każdy pełnoletni Polak.

Szczepienia w Polsce. Najnowsze dane

W Polsce wykonano dotąd ponad 11 mln 995 tys. szczepień przeciw COVID-19. Ponad 7 mln zastrzyków dostały kobiety, a 4,9 mln mężczyźni.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 3 mln 115 tys.

2,6 mln iniekcji wykonano u seniorów powyżej 75. roku życia, zaś 1,8 mln u osób w wieku od 71 do 75 lat. W 3,1 mln przypadków zastrzyk wykonano u osób w przedziale 61-70 lat. 1,8 mln szczepień otrzymały osoby w wieku od 51 do 60 lat, zaś 1,4 mln od 41 do 50 lat. Ok. 798 tys. zastrzyków wykonano u osób w wieku 31-40 lat.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 11 994 dawki. Zgłoszono 6996 niepożądanych odczynów poszczepienne, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

