Bardzo duża ilość długoterminowych powikłań po COVID-19

Naukowcy przeanalizowali dane m.in. z systemów opieki zdrowotnej; wzięli pod uwagę 1,9 mln pacjentów, którzy nie zgłaszali wcześniej przewlekłych chorób a ciężko przeszli COVID-19.

Osoby, które doświadczyły powikłań, najczęściej zgłaszały, że mają problemy z oddychaniem, hiperlipidemię, nadciśnienie oraz są osłabione i zmęczone. Więcej objawów pocovidowych odnotowano u kobiet niż mężczyzn.

Zapalenie serca jako powikłanie zgłaszali głównie mężczyźni, ale wystąpiło także wśród kobiet. Najczęściej pojawiało się u osób pomiędzy 19 a 34 rokiem życia.

W badaniu zauważono także, że po Covidzie pogorszył się stan psychiczny pacjentów – głównie zgłaszali stany lękowe oraz depresję.

Koronawirus w Poslce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 215 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce.

Jak podano w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 42 osoby. Łącznie w ostatniej dobie życie straciły 52 osoby chore na COVID-19.

Liczba zakażonych koronawirusem sięgnęła już w Polsce 2 877 819. Do tej pory zmarło 74 626 osób.

Odporność zbiorowa

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek w Jedynce Polskiego Radia, że prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia badania próby reprezentacyjnej, pod kątem tego, ile osób ma już przeciwciała, wskazują, że wyniki dochodzą do 60 procent.

– Wydaje się, że dochodzimy do progu odporności zbiorowej, bo nawet kiedy zwiększamy mobilność społeczną, nie ma to odwzorowania we wzroście liczby zakażeń – podkreślił minister.

