Nowa szczepionka już wkrótce? EMA rozpoczęła procedurę

"Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA rozpoczął przyspieszoną ocenę szczepionki Vidprevtyn przeciwko COVID-19, opracowanej przez Sanofi Pasteur" – czytamy w komunikacie Europejskiej Agencji Leków przesłanym przedstawicielom mediów.

"Decyzja CHMP o rozpoczęciu przyspieszonej oceny jest oparta na wstępnych wynikach badań laboratoryjnych i wczesnych badaniach klinicznych u dorosłych, które sugerują, że szczepionka wyzwala przeciwciała skierowane przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi, który powoduje COVID-19 i może pomóc ochronić przed chorobą" – poinformowała Agencja. Nie podała, kiedy można spodziewać się publikacji wyników oceny.

Vidprevtyn jest preparatem, zawierającym fragmenty białka charakterystycznego dla wirusa. Wystarczają one, by układ odpornościowy organizmu rozpoznał, że to charakterystyczne białko jest obce i zareagował wytwarzając przeciwciała.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano już 32,9 mln szczepień – wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 316 648 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 77 521.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 421 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Pacjenci w Polsce przyjmują preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.

Czytaj też:

Niemcy: 100 tys. szczepionek AstraZeneki może trafić na śmietnikCzytaj też:

Bezprecedensowy przyrost nowych zakażeń we Francji