Znów ponad 100 przypadków zakażeń. Nowe dane resortu zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: śląskiego (20), mazowieckiego (16), pomorskiego (16), małopolskiego (14), wielkopolskiego (13), kujawsko-pomorskiego (4), dolnośląskiego (3), lubelskiego (3), łódzkiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), zachodniopomorskiego (3), podkarpackiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (1), lubuskiego (0), opolskiego (0).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 324 chorych z COVID-19, a 52 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 6202 łóżka i 616 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 84 546 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 653 172 zakażonych.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 33 mln 280 tys. 946 szczepień przeciw COVID-19 – podano w czwartek na stronach rządowych.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 16 mln 603 tys. 52 osoby.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 182 982 iniekcje.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 40 832 480 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 34 517 410.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 484 niepożądane odczyny poszczepienne.

