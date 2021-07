Wielka Brytania: Rekordowo wysoki wskaźnik zakażeń w grupie 20-29 lat

Jak podano, w ubiegłym tygodniu, czyli między 12 a 18 lipca, w tej grupie wiekowej było 1154,7 przypadku koronawirusa na każde 100 tys. osób. "Jest to najwyższy wskaźnik zachorowań odnotowany od czasu rozpoczęcia masowych badań w czasie pandemii dla jakiejkolwiek grupy wiekowej" – wskazała PHE.

Według stanu na 18 lipca, 58,4 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat i 58,9 proc. osób w wieku od 25 do 29 lat przyjęło pierwszą dawkę szczepionki, zaś obie dawki – odpowiednio 17,2 proc. i 21,8 proc.

Dla porównania – w najstarszej grupie wiekowej, powyżej 80 lat, gdzie w pełni zaszczepione zostało 93,3 proc. osób, wskaźnik zakażeń wynosił w zeszłym tygodniu zaledwie 60,6 na każde 100 tys. osób.

Szczyt trzeciej fali jeszcze nie minął

W czwartek podano też, że w ciągu ostatniej doby w całej Wielkiej Brytanii wykryto 39 906 zakażeń koronawirusem i stwierdzono 84 zgony z powodu COVID-19. Liczba zakażeń jest najniższa od 9 dni, i jest to pierwszy przypadek od dwóch miesięcy, by bilans nowych zakażeń w stosunku do analogicznego dnia poprzedniego tygodnia spadł. Jak jednak zaznaczają eksperci, nie znaczy to, że szczyt trzeciej fali już minął, bo jeszcze nie wydać efektów zniesienia restrykcji w Anglii, co nastąpiło w poniedziałek. Natomiast liczba zgonów jest drugą najwyższą od początku trzeciej fali, choć nadal są to znacznie niższe bilanse niż były w szczycie drugiej fali w styczniu.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono już 5,6 mln zakażeń, z powodu których zmarło 128 980 osób. Do środy włącznie pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 46,43 mln osób, a drugą – prawie 36,59 mln. Stanowi to odpowiednio 87,8 proc. oraz 69,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

