Niedzielski zapowiada wysoki wzrost zakażeń. "To sygnał, który ma nas zdyscyplinować"

Minister zdrowia, pytany w RMF FM o jego prognozy na temat czwartej fali, odparł, że obecnie nie mamy dużej liczby zakażeń w Polsce, ale są zauważalne regularne wzrosty zakażeń, które utrzymują się na poziomie 20-25 proc. przy porównaniu tydzień do tygodnia.

– Dzisiaj będzie ponad 350 przypadków, co w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza ponad 50-procentowy wzrost, więc może dobrze, że jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest z nami – powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że z uwagi na liczbę osób zaszczepionych czwarta fala nie będzie takim obciążeniem dla systemu służby zdrowia jak poprzednie.– Ci co się nie zaszczepili, są o wiele bardziej narażeni na te najgorsze konsekwencje – stwierdził Niedzielski.

– Więcej ludzi jest zabezpieczonych na pewno ta fala pandemii będzie się w mniejszym stopniu przekładała na liczbę hospitalizacji i zgonów – dodał minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że nadania potwierdziły 285 nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło pięć osób z COVID-19.

Tydzień temu, 24 sierpnia, MZ informowało o 233 nowych zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 17 sierpnia, o 221 przypadkach.

Nowe zakażenia – o których poinformowano we wtorek – wykryto u osób z województw: mazowieckiego (45), małopolskiego (37), lubelskiego (28), łódzkiego (28), zachodniopomorskiego(20), śląskiego (19), wielkopolskiego (18), podkarpackiego (16), podlaskiego (16), pomorskiego (15), dolnośląskiego (9), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), kujawsko-pomorskiego (6), opolskiego (5) i z lubuskiego (2).

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 888 670 przypadków. Zmarło 75 345 osób z COVID-19.

