Kolejny rekord czwartej fali. Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 1362 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: lubelskiego (274), mazowieckiego (230), podlaskiego (105), zachodniopomorskiego (105), małopolskiego (94), podkarpackiego (73), dolnośląskiego (72), wielkopolskiego (69), śląskiego (67), łódzkiego (65), pomorskiego (53), warmińsko-mazurskiego (48), kujawsko-pomorskiego (37), opolskiego (18), świętokrzyskiego (18), lubuskiego (14). 20 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w piątkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje resort, z powodu COVID-19 nie zmarło 6 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 10 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polce wzrosła do 2 908 432. Dotychczas zmarło 75 666 osób chorych na COVID-19.

Niedzielski: Apogeum czwartej fali w listopadzie

W ocenie szefa resortu zdrowia liczba przypadków zakażeń jest cały czas stosunkowo niska. "W połowie września mieliśmy moment dużego przyspieszenia, bo dynamiki z tygodnia na tydzień przekraczały 50 proc. i to mogło wskazywać na to, że będziemy mieć powtórkę scenariusza z poprzedniego roku. Ale w ostatnim tygodniu września mamy już wolniejszy wzrost – jest on rzędu 20-25 proc." – wyjaśnił Niedzielski w rozmowie z portalem Polskatimes.pl.

Na pytanie, ilu zakażeń można się spodziewać w szczycie IV fali, minister odpowiedział, że zgodnie z szacunkami pod koniec października będziemy mieli około 5 tys. zakażeń dziennie. "Wszystkie prognozy, które mamy, wskazują, że apogeum fali nastąpi w listopadzie, ale niewykluczone jest przesunięcie na grudzień" – wskazał Niedzielski.

