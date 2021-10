Czwarta fala koronawirusa. Jak reagują kraje Europy?

Rząd wspólnoty autonomicznej Madrytu ogłosił zniesienie od 4 października limitu osób w miejscach użyteczności publicznej. Likwidacja ograniczeń obejmie zarówno miejsca handlu i rozrywki, jak też miejsca kultu oraz obiekty sportowe. Obecnie w hotelach, barach, restauracjach i lokalach nocnej rozrywki na terenie aglomeracji Madrytu może być zajętych do 75 proc. miejsc.

Portugalia luzuje obostrzenia

Od piątku, 1 października, Portugalia weszła w najbardziej zaawansowaną fazę luzowania obostrzeń sanitarnych obowiązujących od marca 2020 r. Rząd zgodził się na wznowienie pracy przez dyskoteki i bary, a także zniósł szereg restrykcji przeciwepidemicznych, m.in. ograniczenia liczby gości w restauracjach. Klienci lokali gastronomicznych nie muszą już posiadać certyfikatów COVID. Nakaz noszenia maski ma dotyczyć jedynie osób przebywających wewnątrz placówek medycznych i ośrodków opiekuńczych, wewnątrz urzędów, a także placówek kultury i rozrywki oraz sklepów o powierzchni handlowej powyżej 400 m kw. i szkół.

Na Litwie z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej od piątku powrócił obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Od kilku miesięcy noszenie maseczek w pomieszczeniach było jedynie zalecane. Władze zwróciły też do instytucji państwowych i prywatnych o organizację pracy zdalnej.

Francja i Włochy rozszerzają stosowanie "paszportu covidowego"

We Francji oprócz dorosłych również osoby w wieku 12-17 lat muszą przedstawiać certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19 lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa przy wejściu do miejsc publicznych, takich jak bary, restauracje, wesołe miasteczka, ogrody zoologiczne, hale sportowe, muzea, kina i środki dalekobieżnego transportu publicznego. Certyfikat nie jest wymagany w szkołach ani w przypadku uprawiania sportów na terenie szkół i wyższych uczelni. Od 4 października noszenie maseczek nie będzie już obowiązkowe w szkołach podstawowych w departamentach, w których wskaźnik zakażeń spadnie poniżej 50 na 100 tys. mieszkańców. W tych samych rejonach władze mogą znieść także inne restrykcje sanitarne.

We wszystkich miejscach pracy we Włoszech od 15 października będzie obowiązywał wymóg posiadania przepustki COVID-19, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia z zakażenia koronawirusem lub negatywnego wyniku testu. Tym samym radykalnie rozszerzył stosowanie tzw. Green Pass. Obecnie przepustkę sanitarną muszą posiadać wszyscy pracownicy szkół. Od połowy października wymóg ten będzie dotyczyć wszystkich pracowników: sfery budżetowej, państwowych i prywatnych firm (pracownicy prywatnych firm mają być natychmiast zawieszani za brak przepustki; w przypadku zatrudnionych w sferze budżetowej będzie to 5 dni).

W Danii 10 września zniesiono pozostałe obowiązujące w tym kraju od 18 miesięcy restrykcje koronawirusowe. Powodem pełnego otwarcia jest zaszczepienie 73 proc. społeczeństwa oraz uznanie, że "pandemia jest pod kontrolą". Ostatnimi ograniczeniami był wymóg okazywania zaświadczeń o szczepieniu lub posiadania negatywnego testu na COVID-19 w klubach nocnych oraz na imprezach plenerowych i koncertach dla ponad 2 tys. widzów.

W Szkocji certyfikaty covidowe, potwierdzające, że dana osoba jest w pełni zaszczepiona, są od piątku warunkiem wejścia do nocnych klubów i na wszystkie wydarzenia odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach bez wyznaczonych miejsc siedzących z widownią powyżej 500 osób, na wydarzenia odbywające się na otwartym powietrzu bez wyznaczonych miejsc siedzących z widownią powyżej 4000 osób, jak również na wszystkie wydarzenia, w których uczestniczy więcej niż 10 tys. osób.

Anglia łagodzi zasady wjazdu

Od 4 października zostaną znacząco uproszczone i złagodzone zasady przyjazdu do Anglii. Obecny "system świateł drogowych" - z listami państw: zieloną, żółtą i czerwoną - będzie zastąpiony jedną, czerwoną listą. Wszystkie miejsca, które nie będą na czerwonej liście państw wysokiego ryzyka epidemicznego, zostaną automatycznie uznane za bezpieczne. Również od 4 października podróżni nie będą musieli wykonywać testów na obecność koronawirusa przed przyjazdem do Anglii z zagranicy.

Rząd Szwajcarii zapowiedział w piątek, że osoby przyjeżdżające do kraju, które nie zostały zaszczepione przeciw Covid-19 ani przeszły tej choroby, będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.

W Irlandii zakończono obowiązek kwarantanny w hotelach dla osób powracających do kraju z najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 państw świata. Odbywana na własny koszt 12-dniowa kwarantanna w wyznaczonych hotelach została wprowadzona w marcu. Były na nią kierowane osoby przybywające do Irlandii z najbardziej dotkniętych pandemią państw świata. W szczytowym momencie ta lista obejmowała 60 krajów. W sumie obowiązkiem izolacji w hotelach objęto ponad 10 tys. osób.

Austriackie władze zapowiedziały dodatkowe restrykcje dla niezaszczepionych podczas sezonu zimowego w Alpach. Na stokach narciarskich ma obowiązywać tzw. zasada 3G (z niemieckiego geimpft, genesen, getestet - zaszczepiony, wyzdrowiały lub przetestowany). Zgodnie z tą zasadą operatorzy kolejek linowych mogą przewozić tylko osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19, przetestowane na obecność koronawirusa lub wyzdrowiały ogłosił rząd w Wiedniu. Przepisy dotyczące odległości i ograniczenia przepustowości nie będą miały zastosowania do wyciągów narciarskich, ale obowiązkowe maseczki medyczne FFP2 już tak.

Czytaj też:

Sąd Najwyższy USA odrzucił apelację nauczycieli przeciwnych szczepieniomCzytaj też:

Gubernator Kalifornii zapowiedział obowiązkowe szczepienia dla uczniów