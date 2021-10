"Nie mam dobrych informacji". Kraska ujawnił nowe dane

O najnowsze dane dotyczące zachorowań na koronawirusa wiceszef MZ pytany był we wtorek na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

– Niestety, nie mam dobrych informacji. Jest prawie 4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, dokładnie 3931 nowych osób zostało zakażonych – poinformował wiceminister. Jak dodał, jeżeli porównamy te liczby do ubiegłego wtoku, to daje nam to wzrost o prawie 85 proc. – Ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – podkreślił Kraska.

Jak dodał, 64 osoby z COVID-19 zmarły. – Te liczby powinny przemówić do naszej wyobraźni – ocenił wiceszef MZ.

Trzecia dawka szczepionki. Kiedy i dla kogo?

Wczoraj w Polskim Radiu 24 Kraska mówił, że w tym tygodniu będzie decyzja Rady Medycznej o dopuszczeniu możliwości przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18. roku życia. Wiceszef MZ ocenił, że decyzja Rady Medycznej "to kwestia dwóch, trzech dni".

Na początku października Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała, aby trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać osobom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniała też, że podawanie dodatkowej dawki szczepionki BioNTech/Pfizer przeciw COVID-19 jest bezpieczne i skuteczne. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja o ewentualnym podawaniu dawki przypominającej należy do krajów członkowskich UE.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 19,7 mln osób.

