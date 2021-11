Andrusiewicz: W zestawieniu z danymi sprzed kilku tygodni, dynamika zakażeń znacznie opada

Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek, że badania potwierdziły 26 735 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 421 osób z COVID.

Andrusiewicz: Jesteśmy blisko szczytu zakażeń

– Jeżeli porównujemy dane tygodniowe, to obserwujemy w kolejnym tygodniu spadek dynamiki zakażeń. Ta dynamika nadal jest oczywiście na plusie, ale to już jest w tej chwili 24 proc. Jeżeli porównamy to jeszcze do danych sprzed kilku tygodni, to widzimy, że ta dynamika znacznie opada. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa województwa, w których ta sytuacja w tej czwartej fali epidemii była najgorsza, czyli lubelskie i podlaskie, tam już widzimy dzisiaj, tydzień do tygodnia, spadki dwucyfrowe – powiedział.

– Jeżeli chcielibyśmy obrazować czy jesteśmy blisko szczytu, to te dane chociażby z testów wskazują, że rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko szczytu zakażeń. Przedwczoraj 107 tysięcy testów, wczoraj 110 tysięcy, dzisiaj 105 i widzimy również cały czas wzmożenie w kierowaniu na badania z POZ – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

– Świadczy o tym także spadająca dynamika nowych ognisk w szkołach i spadająca dynamika kwarantann uczniów, którzy nie są zaszczepieni. To nadal są wzrosty, ale te wzrosty zdecydowanie w ostatnim tygodniu wyhamowały – stwierdził.

Koronawirus w Polsce

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 461 066 przypadków. Zmarło 82 607 osób z COVID-19.

W środę 24 listopada zanotowano najwyższą w IV fali pandemii w Polsce liczbę zakażeń – 28 380, a wczoraj najwyższą liczbę zgonów w tej fali w ten czwartek – zmarło 497 osób.

Tydzień temu, 19 listopada, zanotowano 23 242 nowe przypadki i 403 zgony.

Dwa tygodnie temu, 12 listopada, resort przekazał informacje o zdiagnozowanych 12 965 nowych chorych z COVID-19 i o 31zgonach.

