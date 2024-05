Prezydent Duda: Musimy realizować wielkie inwestycje

Podczas piątkowych uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie przemówienie wygłosił prezydent RP.

– Te trzy dni maja, majowa jutrzenka, Święto Pracy oraz Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków poza granicami, to wielki maraton patriotyczno-historyczny pokazujący, skąd idziemy, gdzie jesteśmy, a może przede wszystkim, patrząc przez pryzmat naszej wielkiej historii, dokąd zmierzamy – powiedział Andrzej Duda.

"Centrum światowego transportu"

– Za wszelką ceną trzeba bronić polskiej suwerenności i niepodległości. To jest nasz najważniejszy obowiązek! – podkreślił prezydent. Jak wskazał, musimy dziś budować silną i nowoczesną armię – Po to, byśmy nie musieli się bronić. Musimy realizować nasze kontrakty, by być silną armią Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaapelował.

– Oparliśmy się kryzysowi koronawirusa, który zniszczył gospodarczo wiele obszarów Europy, ale nie nas. Przetrwaliśmy kryzys energetyczny wywołany przez Rosję wojną na Ukrainie. Udało się zdusić inflację mądrymi działaniami. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy na prostej. Jestem przekonany, że Polacy czekają na odwagę inwestycyjną, dlatego że nie tylko chcemy być jednym z krajów Europy, ale chcemy być częścią Zachodniej Europy także infrastrukturalnie, gospodarczo. Chcemy, aby centrum było tutaj – mówił Andrzej Duda. – Potrzebujemy modernizacji polskiej energetyki. Trzeba współpracować z tymi, którzy wiedzą jak to robić – ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy dzisiaj realizować wielkie inwestycje transportowe, handlowe, turystyczne, by nie trzeba było lecieć do Frankfurtu, Londynu, Paryża na lotnisko, żeby przesiąść się do dużego samolotu, który poleci na inny kontynent. W najdalsze zakątki chcemy polecieć stąd, z naszego lotniska, które będzie centrum światowego transportu – dodał.

