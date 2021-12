Kraska: Za kilka dni sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie

Wiceminister zdrowia był w poniedziałek rano gościem „Sygnałach dnia” na antenie Polskiego Radia 1. Polityk zwrócił uwagę, że w poniedziałki mamy jak zawsze mniejszą ilość nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

– Dzisiaj to jest ponad 11300, ale jeżeli porównamy to do ubiegłego poniedziałku, to spadek o prawie 2 tysiące przypadków, czyli widzimy, że ten trend jednak utrzymuje się, jeżeli chodzi o zmniejszoną ilość nowych osób, które ulegają zakażeniu i to dobra wiadomość – stwierdził Kraska.

Kraska o sytuacji w szpitalach

– Niestety coraz więcej osób trafia do naszych szpitali. W ciągu ostatniej doby to jest 470 nowych osób, które musiały być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 24 tysiące osób, które przebywają w szpitalach. Posiadamy w tej chwili w swoich zasobach ponad 31 tysięcy łóżek przygotowanych dla tych pacjentów, także ponad 2800 respiratorów, więc myślę, że tych miejsc i miejsc OIOM-owych dla pacjentów z ciężkimi powikłaniami po zakażeniu COVID-19 nie zabraknie – stwierdził Kraska.

Szczyt czwartej fali

Polityk ocenił, że szczyt obecnej fali ma miejsce obecnie. – Aczkolwiek to nie jest taki szczyt, jak by się nam wydawało, że to jakby wierzchołek tej góry. To w tej chwili jest raczej płaskowyż, na którym się znajdujemy, czyli osiągnęliśmy już ten szczyt, ale te dzienne ilości nowych przypadków niestety utrzymują się na dość dużym poziomie. To właśnie przekłada się na ilość osób, które trafiają do naszych szpitali, ale z naszych prognoz wynika, że już za kilka dni powinno zdecydowanie to ulec poprawie, powinna ilość dziennych zakażeń zaczynać spadać – stwierdził Waldemar Kraska.

