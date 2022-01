Słynna parada karnawałowa odwołana drugi rok z rzędu

Zamiast słynnego wydarzenia, odbędzie się za to parada szkół samby – przekazał burmistrz stolicy kraju Eduardo Paes, cytowany przez agencję Reuters.

– Uliczny karnawał, ze swojej natury, z powodów demokratycznych, nie może zostać poddany żadnej inspekcji – uzasadnił podjętą decyzję włodarz miasta.

Parada w Rio

Odwołana została zarówno karnawałowa parada ulicami Rio de Janeiro, jak i imprezy towarzyszące. W zeszłym roku wydarzenia także nie mogły dojść do skutku z uwagi na pandemię koronawirusa (Sars-CoV-2). Inne brazylijskie miasta również odwołały swoje parady. W zeszłym tygodniu o takiej decyzji poinformował Salvador leżący nad oceanem we wschodniej części kraju. Podobnie uliczne parady karnawałowe odwołało miasto Belo Horizonte, stolica stanu Minas Gerais. Z kolei Sao Paulo planuje przenieść tradycyjną paradę uliczną na tor wyścigowy Formuły 1.

Liczba zakażeń koronawirusem (Sars-CoV-2) w Brazylii wciąż rośnie. Tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało w ostatni wtorek, że wykryto 18 759 nowych przypadków infekcji. Odnotowano także 175 zgonów związanych z COVID-19. Jak dotąd potwierdzono ok. 170 przypadków wariantu Omikron.

Ameryki dotknięte COVID

Z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w 2021 roku najbardziej zaatakowane przez pandemię COVID-19 były kraje obu Ameryk. Wszystko mi to, że w tej części globu wykonano najwięcej szczepień preparatem przeciw COVID-19.

Według raportu WHO, z 282 milionów zakażeń koronawirusem w skali globalnej i 5,4 miliona spowodowanych przez nie zgonów na całej planecie odpowiednio 36 proc. wszystkich przypadków oraz prawie 44 proc. zgonów pochodzi z obu Ameryk. Najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem świata pozostają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to koronawirus najostrzej zaatakował Brazylię. 214–milionowe państwo jest na trzecim miejscu na świecie. Do tej pory wykryto tam ponad 22,3 mln przypadków zakażeń.