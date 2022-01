Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką przeciwko Omikronowi

Wiadomość przekazał serwis informacyjny Axios, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Przeprowadzone do tej pory badania miały wykazać, iż tzw. dawki przypominające preparatu koncernów farmaceutycznych Pfizer i BioNTech skutecznie neutralizują Omikron. Przyjęcie dwóch dawek ma być zaś "o wiele mniej efektywne".

Preparaty przeciw mutacjom

– Chociaż obecne badania i rzeczywiste dane pokazują, że dawki przypominające nadal zapewniają wysoki poziom ochrony przed ciężkim zachorowaniem i hospitalizacją z powodu Omikrona, zdajemy sobie sprawę, że należy być przygotowanym na wypadek, gdy ta ochrona z czasem osłabnie i ewentualnie pomóc w rozwiązaniu problemu Omikrona i nowych wariantów w przyszłości – powiedział Kathrin Jansen, kierownik działu badań i rozwoju szczepionek firmy Pfizer.

W badaniach klinicznych weźmie udział do 1 420 osób od 18 do 55 lat. Będą oni podzieleni na trzy grupy. Jedna z wyodrębnionych grup otrzyma dwie dawki szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19, druga dwie dawki i tzw. dawkę przypominającą, a trzecia szczepionkę o zmienionej formule mającej chronić właśnie przed wariantem koronawirusa Omikron.

Kiedy koniec pandemii?

W wielu krajach trwa piąta fala zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Kiedy więc pandemia się skończy?

– Mamy wszystkie potrzebne narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19 – oświadczył w miniony poniedziałek szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelując do wszystkich państw o współpracę w już trzecim roku z koronawirusem. – Jedynie współpracując solidarnie, będziemy w stanie doprowadzić tę pandemie do końca. Jest to w interesie wszystkich, wszak zagrożenie to pokazało, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko – mówił Tedros.

