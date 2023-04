Media: Były premier Włoch ma białaczkę

W środę włoskie media poinformowały, że Silvio Berlusconi trafił do szpitala. Były premier Włoch przebywa na oddziale intensywnej terapii. Miliarder ma być hospitalizowany w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. W tej samej placówce polityk znajdował się pod koniec marca tego roku, kiedy to przechodził badania lekarskie.

Dziennik "Corriere della Sera" przekazał, iż Berlusconi trafił na oddział intensywnej terapii ze względu na problemy z płucami.

Natomiast placówka medyczna wydała komunikat, w którym potwierdziła, że były premier Włoch trafił do szpitala z "problemami sercowo-naczyniowymi" i "zaburzeniami oddychania". Jego stan zdrowia miał być stabilny.

Nowe doniesienia o stanie zdrowia Berlusconiego

W czwartek agencja prasowa Reuters, na którą powołał się portal rp.pl, stwierdziła, iż stan zdrowia byłego włoskiego premiera pogorszył się. Według doniesień medialnych, u Silvio Berlusconiego zdiagnozowano białaczkę.

86-letni miliarder już od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2016 roku Berlusconi przeszedł operację serca, a wcześniej walczył z rakiem prostaty. W 2020 roku czterokrotny szef włoskiego rządu trafił do szpitala na niemal dwa tygodnie, w związku z ostrym przebiegiem COVID-19. Kłopoty ze zdrowiem, związane z przejściem koronawirusa, sprawiły, że w tamtym okresie polityk regularnie trafiał do szpitala. W jednym z wystąpień Berlusconi powiedział, że było to "najgorsze doświadczenie" jego życia.

Silvio Berlusconi jest obecnie jednym z liderów koalicji rządzącej Włochami. Jego Forza Italia wchodzi w skład bloku, który wygrał wybory parlamentarne we Włoszech i stworzył rząd premier Georgii Meloni. Miliarder jest określany przez światowe media jako osoba dominująca przez kilkanaście lat we włoskiej polityce.

