PiS przegrało głosowanie. Chodzi o ustawę o jakości w opiece zdrowotnej

Weto Senatu wobec ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie zostało odrzucone. Prawo i Sprawiedliwość przegrało głosowanie w Sejmie.

"Za" odrzuceniem wniosku o weto zagłosowało 224 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 225 głosów. Dwóch parlamentarzystów klubu PiS – Anna Dąbrowska-Banaszek i Józefa Szczurek-Żelazko – wstrzymało się od głosu, co zaważyło na wyniku głosowania. Ponadto, nie głosowało sześciu deputowanych PiS. Oznacza to, że ustawa została odrzucona.

Nierówne traktowanie pacjentów?

Według założeń, projekt dotyczy "określenia zasad funkcjonowania systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta".

Jak przypomniał portal rp.pl, ustawa nie uzyskała aprobaty senatorów między innymi ze względu na "niekonstytucyjność przepisów" o odszkodowaniach za błędy medyczne. Skrócona ścieżka pozasądowa miała dotyczyć tylko zdarzeń medycznych, do których doszło podczas leczenia finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w polskich szpitalach. Natomiast jeżeli do błędu doszłoby na przykład w przychodni, to po odszkodowanie trzeba byłoby iść do sądu. Większość senacka uważa, iż to "nierówne traktowanie pacjentów".

– Głównym celem tego projektu miała być poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia. Jednak nie poprawi to sytuacji ani lekarzy, ani personelu medycznego – twierdziła przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera. Jej zdaniem, nie można wprowadzać ustawy, która nie buduje zaufania do środowiska lekarskiego.

Negatywne zdanie o projekcie miała także wyrazić Naczelna Izba Lekarska. Według jej członków, ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta sprawi, iż w przypadku zdarzeń niepożądanych sankcje będą grozić medykom.