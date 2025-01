Koalicja przegłosowała dosypanie dodatkowych miliardów na pozabudżetowy fundusz

Koalicja Tuska przegłosowała dosypanie dodatkowych DWÓCH MILIARDÓW ZŁOTYCH do pozabudżetowego Funduszu Covidowego, przekazał poseł Konfederacji Michał Wawer.

Przeciwko przedmiotoweja poprawce zagłosowali posłowie klubów Konfederacji i PiS, a także koła Razem i Republikanie.

Wawer przypomniał, że to nie pierwsze pieniądze podatników, które zostaną wzięte na ten cel.

Wawer: Fundusz Covidowy do likwidacji

To tylko "drobny" dodatek do przegłosowanych wcześniej kosmicznych kwot: 28 miliardów wpłaty z budżetu do Funduszu Covidowego, 55 miliardów nowego długu, który ma zaciągnąć Fundusz w tym roku” – zwrócił parlamentarzysta we wpisie na platformie X.

"I to wszystko nie przeszkadza Donaldowi Tuskowi opowiadać z mównicy, że uzdrawia finanse publiczne i likwiduje fundusze pozabudżetowe".

Wawer podkreślił, że Fundusz Covidowy musi zostać wreszcie zlikwidowany.

Gigantyczny deficyt

Warto przypomnieć, że ustawa budżetowa na 2025 r. zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu wyniosą prawie 632,85 mld zł, a wydatki 921,62 mld zł. Oznacza to astronomiczny deficyt na poziomie 288,77 mld zł. Projekt zakłada m.in., że będzie 7-procentowy wzrost płac, 5 proc. podwyżki dla budżetówki, wzrost gospodarczy w wysokości 3,9 proc. i 5-procentowa inflacja. Wydatki na obronność mają sięgnąć 4,7 proc. przewidywanego PKB.

