Ranking szpitali 2018

Najlepsze szpitale kardiologiczne

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Punkty

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 424

2 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 414

3 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 403

4 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 398

5 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 388

6 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 377

7 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 357

8 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 343

9 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 341

10 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 340

11 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 336

12 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 314

12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 314

14 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 293,5

15 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 290

16 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 284

17 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 265,5

18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 260

18 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 260

20 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 255,5

21 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 253

22 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 246,5

23 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 239

24 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 238

25 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 235,5

26 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 230

27 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 227,5

28 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 226,5

29 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 224

30 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 209

31 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 197,5

32 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 193

33 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 191,5

33 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 191,5

35 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 191

36 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 189,5

37 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 169

38 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 166,5

39 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 163,5

40 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 159,5

40 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 159,5

42 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 153,5

42 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 153,5

44 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 151

45 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 146,5

46 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 145,5

47 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 142,5

47 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 142,5

49 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Klinika Kardiologii (dziecięca) 142

50 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 131

51 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologiczny 123,5

52 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 122

53 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 121,5

54 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 08-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologii Inwazyjnej 104

55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologii 93

56 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca 85,5

57 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnej Opieki Medycznej 73,5

58 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem: Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szybkiej Diagnostyki oraz Kardiologii 62,5

59 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń Oddział Internistyczny o Profilu Kardiologicznym 31

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej – TAVI

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 107

2 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 92

3 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 85

4 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 81

5 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 74

6 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 70

7 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 62

8 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 42

9 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 31

10 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 22

11 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 19

11 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 19

13 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 18

14 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 12

14 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 12

Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 2915

2 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 1419

3 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 990

4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 975

5 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 956

6 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 954

7 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 944

8 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 928

9 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 854

10 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 834

11 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 816

12 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 792

13 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 747

14 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 736

15 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 691

16 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 690

17 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 658

18 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 652

18 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 652

20 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 649

21 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 640

22 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 615

23 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 600

24 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 591

25 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 569

25 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 569

27 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 564

28 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 563

29 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 550

29 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 550

31 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 549

32 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 534

33 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 523

34 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 521

34 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 521

36 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 517

37 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 510

38 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 508

39 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 480

40 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 477

41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologii 452

42 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 450

43 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 442

44 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 425

45 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 407

46 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 403

47 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 381

48 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 361

49 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 342

50 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 291

51 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnej Opieki Medycznej 262

52 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 210

53 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 129

Ablacja (AF, z wykorzystaniem systemów elektroanatomicznych)

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 647

2 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 603

3 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 541

4 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 490

5 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 453

6 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 378

7 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 283

8 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 279

9 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 249

10 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 245

11 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 238

12 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 232

13 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 221

14 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 189

15 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 188

16 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 172

17 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 147

18 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 100

19 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 81

20 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 80

21 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 68

22 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 61

23 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 59

24 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 55

25 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 49

26 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 46

27 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 43

28 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 40

29 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 34

30 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologii 30

31 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 27

31 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 27

33 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 18

34 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 11

35 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 10

35 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 10

35 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 10

38 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 8

39 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 4

Implantacje stymulatorów serca

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 1748

2 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 971

3 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 575

4 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 573

5 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 555

6 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 502

7 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 500

8 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 436

9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 427

10 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 391

11 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 349

11 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łód Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 349

13 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 345

14 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 340

15 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 303

16 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 301

17 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 292

18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 288

19 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 272

20 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 260

21 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 239

22 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 235

23 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 230

24 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 225

25 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 218

26 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 213

26 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 213

26 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 213

29 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 211

30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 210

31 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem: Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szybkiej Diagnostyki oraz Kardiologii 200

31 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 200

33 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologiczny 197

34 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 194

35 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca 173

36 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 170

37 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 168

38 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 155

38 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 155

40 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 144

41 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 139

42 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 129

43 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 122

44 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 116

45 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 108

46 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 97

47 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 93

48 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 89

49 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 84

50 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 71

51 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 51

52 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 46

53 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 42

54 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Klinika Kardiologii (dziecięca) 4

Implantacje kardiowerterów-defibrylatorów

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 335

2 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 332

3 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 305

4 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 179

5 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 167

6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 166

7 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 151

8 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 146

9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 122

9 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 122

11 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 117

12 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 113

13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 112

14 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 111

15 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 108

16 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 107

17 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 100

18 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 84

19 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 80

20 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 77

21 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 76

22 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 71

23 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 69

23 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 69

25 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 67

26 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 62

26 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 62

28 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 58

29 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 57

30 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologiczny 55

31 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 51

32 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 50

33 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 45

34 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 42

35 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 37

36 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 33

37 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 31

37 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 31

37 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 31

37 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 31

41 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 30

42 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 27

43 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 16

44 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 13

44 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 13

46 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca 12

47 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 11

48 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 9

49 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 8

50 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 7

51 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 6

52 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 5

Elektrokardiologia

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Punkty

1 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 147

2 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 145

3 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 143

3 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 143

3 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 143

6 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 140

7 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 138

8 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 137

9 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 136

10 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 115

11 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 114

12 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 111

12 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 111

14 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 110

15 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 105

16 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 103

17 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 102

18 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 97

18 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 97

20 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 96

21 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 95

22 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 90

22 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 90

22 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 90

25 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 87

26 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 82

26 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 82

28 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 80

28 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 80

30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 77

31 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 73

31 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 73

33 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 72

34 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 70

35 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 68

35 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 68

37 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 65

38 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 63

38 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 63

40 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologiczny 60

41 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 58

42 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 55

42 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 55

42 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 55

42 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 55

46 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 48

47 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 45

48 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 42

48 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 42

50 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 35

50 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca 35

52 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 30

53 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem: Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szybkiej Diagnostyki oraz Kardiologii 17

54 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologi 15

54 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Klinika Kardiologii (dziecięca) 15

56 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 8

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 3003

2 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 2289

3 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 1692

4 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 1316

5 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 1195

6 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 1194

7 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 916

8 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 894

9 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 883

10 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 844

11 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 841

12 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 837

13 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 835

14 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 834

15 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 754

16 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 712

17 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 705

18 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 704

19 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 702

20 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 644

21 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 598

22 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 547

23 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 536

24 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 468

25 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 434

26 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 421

27 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 417

28 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 388

29 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 356

30 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 347

31 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 336

32 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 322

33 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 317

34 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 306

35 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 302

36 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologiczny 283

37 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 282

38 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 278

39 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 265

40 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 247

40 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 247

42 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 239

43 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem: Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szybkiej Diagnostyki oraz Kardiologii 200

44 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 197

45 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca 188

46 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 168

47 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 156

48 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 133

49 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 131

50 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 101

51 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 79

52 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 61

53 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 58

54 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologii 30

55 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 23

56 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Klinika Kardiologii (dziecięca) 4

Kardiologia inwazyjna

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Punkty

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 97

2 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 96

3 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 88

3 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 88

5 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 83

6 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 79

7 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 72

8 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 69

9 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 59

10 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 57

11 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 51

11 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 51

13 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 50

14 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 47

14 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 47

16 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 36

17 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 34

18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 33

19 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 32

20 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 29

20 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 29

20 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 29

20 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 29

24 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 27

25 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 26

26 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź Klinika Kardiologii (dziecięca) 22

27 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 21

27 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 21

27 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 21

30 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 20

30 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologii 20

30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 20

30 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 20

30 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 20

30 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 08-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologii Inwazyjnej 20

36 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 19

36 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 19

36 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 19

36 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 19

40 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 18

40 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 18

42 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 17

42 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 17

42 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 17

42 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 17

46 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 15

46 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 15

46 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 15

46 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 15

46 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 15

46 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 15

46 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 15

53 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 13

54 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnej Opieki Medycznej 12

55 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 11

Miejsce Nazwa szpitala Adres szpitala Nazwa oddziału Liczba zabiegów

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM; III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM 4083

2 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec Oddziały Kardiologii i Elektrokardiologii 3474

3 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Oddział Kardiologiczny 2750

4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów Oddział Kardiologiczny 2596

5 Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól Oddział Kardiologiczny 2593

6 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok Klinika Kardiologii z OINK; Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki 2546

7 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa Klinika Wad Nabytych Serca; Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii; Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego; Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej; Klinika Wad Wrodzonych Serca; Klinika Zaburzeń Rytmu Serca; Oddział Szybkiej Diagnostyki; Oddział Kardiomiopatii; Oddział Zaburzeń Rytmu Serca 2528

8 Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów Oddział Kardiologiczny 2436

9 SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego; II O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych; O/K Angiologii i Kardiologii 2367

10 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław Klinika Kardiologii 2337

11 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk Kliniczne Centrum Kardiologii 2181

12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 1947

13 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź Klinika Kardiologii 1848

14 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Oddział Kardiologii (z Pododdziałem Kardiologii "F", Pododdziałem Kardiologii "G", Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) 1790

15 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Oddział Kardiologii 1730

16 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole Oddział Kardiologii 1700

17 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 1671

18 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 1636

19 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej 1588

20 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 1527

21 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 1511

22 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 1508

23 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Klinika Kardiologii 1497

23 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra Kliniczny Oddział Kardiologii 1497

25 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź Oddział Kardiologiczny 1363

26 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 08-825 Grodzisk Mazowiecki Oddział Kardiologii Inwazyjnej 1334

27 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej 1260

28 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy Oddział Kardiologii 1189

29 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Klinika Kardiologii 1180

30 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Klinika Kardiologii Inwazyjnej 1145

31 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Klinika Kardiologii 1105

32 ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski Oddział kardiologiczny 1045

33 Szpital Medicover Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa Oddział Kardiologii 1022

34 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi 995

35 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 982

36 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane Oddział Kardiologiczny 967

37 NAFIS S.A. NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz Oddział Kardiologiczny 952

38 Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Oddział Kardiologiczny 945

39 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 928

40 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologii Interwencyjnej 917

40 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka Oddział Kardiologiczny 917

42 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 859

43 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk Oddział Kardiologiczny; Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 837

44 Centrum Kardiologii Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 37, 05-410 Józefów Oddział Kardiologii 769

44 NAFIS S.A. NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca Oddział Kardiologiczny 769

46 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz Oddział Kardiologiczny 764

47 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn Oddział Kardiologiczny z OINK 758

48 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 714

49 Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 690

50 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki kardiologicznej 685

51 Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie Oddział Kardiologiczny 553

52 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice Oddział Kardiologiczny 527

53 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnej Opieki Medycznej 323

54 Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów Oddział Kardiologii z Łóżkami Intensywnego Nadzoru 228