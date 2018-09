Katarzyna Pinkosz: UKSW do tej pory kształcił głównie w naukach humanistycznych i społecznych. Nie ma tradycji prowadzenia wydziału lekarskiego. Czym medycyna na UKSW będzie się wyróżniać od tej na innych uczelniach?

Ks. prof. Stanisław Dziekoński: Wieloma aspektami. Chcę jednak podkreślić to, co nas łączy z wydziałami medycznymi na innych uczelniach. Otóż zachowujemy wszystkie przepisy i spełniamy wszystkie wymogi adresowane do kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego. Wyróżniać będzie nas na pewno program studiów – w tzw. godzinach fakultatywnych chcemy przekazywać studentom doświadczenia wypracowane na kierunkach humanistycznych i społecznych UKSW. Chcemy kształcić lekarzy z misją. Wychodzimy z założenia – jest ono oczywiste, jednak w praktyce ta oczywistość gdzieś została zagubiona – że zawód lekarza nie jest zwykłym zawodem. To powołanie związane ze służbą drugiemu człowiekowi.