Trutka na szczury w słoiczkach HiPP. Nowe ustalenia i ważna informacja dla Polski

Jak poinformowano, ilość toksycznej substancji wykryta w jednym z zabezpieczonych produktów nie stanowiła dawki śmiertelnej dla dziecka.

Międzynarodowy alarm wokół produktów HiPP

Chodzi o jeden ze słoiczków z puree "Marchewka z ziemniakami", który został zabezpieczony przez policję w okolicach Eisenstadt na południe od Wiednia. Ekspertyza toksykologiczna wykazała obecność 15 mikrogramów trutki na szczury. Według śledczych substancja mogła spowodować osłabienie krzepnięcia krwi i niewielkie krwawienia, ale nie zagrażała bezpośrednio życiu 8-miesięcznego niemowlęcia, którego dotyczyło badanie.

Nowe ustalenia pojawiają się kilka tygodni po wybuchu alarmu dotyczącego produktów dla dzieci marki HiPP. Sprawa wyszła na jaw w połowie kwietnia po tym, jak mieszkaniec austriackiego Eisenstadt zauważył podejrzaną zawartość w jedzeniu dla dziecka i zawiadomił służby. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność toksycznej trutki na szczury. Śledczy od początku podkreślali, że chodzi o celowe działanie. Według policji skażonych zostało co najmniej sześć słoiczków. Pięć z nich udało się wycofać ze sprzedaży w Austrii, Czechach i na Słowacji. Szósty prawdopodobnie nadal znajduje się na terenie Austrii.

Producent mówi o szantażu

Producent żywności dla niemowląt utrzymuje, że padł ofiarą szantażu. Firma poinformowała, że jeszcze w marcu otrzymała e-mail z żądaniem zapłaty 2 mln euro. Wiadomość miała trafić na rzadko używany adres grupowy i została odczytana dopiero po upływie wskazanego terminu. "To wycofanie nie jest spowodowane żadną wadą produktu ani wadą jakościową z naszej strony. Słoiki opuściły nasz zakład HiPP w idealnym stanie. Wycofanie jest związane z przestępstwem, które jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez władze" — przekazała firma w komunikacie.

Na początku maja austriacka policja zatrzymała w tej sprawie 39-letniego mężczyznę, byłego pracownika firmy. W jego mieszkaniu znaleziono trutkę na szczury.

W reakcji na incydent firma HiPP wycofała ze sprzedaży całą gamę puree w słoiczkach sprzedawanych m.in. w sieciach SPAR, Eurospar, Interspar i Maximarkt. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o zagrożeniu dotyczącym produktów dostępnych w Polsce. Śledztwo ma charakter międzynarodowy i obejmuje działania prowadzone w Austrii, Niemczech, Czechach i na Słowacji.

Czytaj też:

GIS wycofuje mleko dla niemowląt. Rodzice, uważajcie