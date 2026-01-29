GIS wycofuje mleko dla niemowląt. Rodzice, uważajcie

Decyzja została podjęta z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez bakterię Bacillus cereus, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe.

GIS podał, że firma NUTRICIA Polska sp. z o.o. dokonała natychmiastowej blokady tej partii produktu w dystrybucji.

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.

GIS wycofuje produkt do żywienia niemowląt

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1,800 g

Data minimalnej trwałości: 2027.08.18

Numer partii: 111540592

Dystrybutor w Polsce: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

"Nie należy spożywać produktów o wskazanym w komunikacie numerze partii" – podkreślono w komunikacie. W przypadku dodatkowych pytań GIS rekomenduje kontakt z lekarzem prowadzącym lub serwisem konsumenckim producenta pod numerem telefonu: 801 16 55 55 bądź drogą mailiową: [email protected].