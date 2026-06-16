Zamykają kolejną porodówkę. Co z pacjentkami?

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia poinformowało, że od 1 lipca przestanie realizować świadczenia w zakresie położnictwa i neonatologii. Kierownictwo szpitala wyjaśniło, że decyzję podjęto po analizie sytuacji kadrowej, demograficznej, organizacyjnej i finansowej placówki. Kluczowym argumentem miało być bezpieczeństwo pacjentek i noworodków. Władzom szpitala nie udało się pozyskać personelu pozwalającego na odpowiednie funkcjonowanie przez całą dobę.

"Analiza ekonomiczna wykazała utrzymującą się stratę w obszarze świadczeń ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych. W latach 2023-2025 wynik finansowy tego zakresu działalności ulegał pogorszeniu – z około -3,4 mln zł w 2023 r. do około -6,3 mln zł w 2025 r. Dalsze utrzymywanie świadczeń w dotychczasowym modelu mogłoby negatywnie wpływać na stabilność finansową całej Spółki oraz możliwości rozwoju innych świadczeń zdrowotnych" – wskazała dyrekcja ostrzeszowskiego szpitala w komunikacie cytowanym przez portal wlkp24.pl.

Zaobserwowano również systematyczny spadek liczby porodów – z 362 w 2023 r. do 308 w 2025 r.

Gdzie kobiety będą rodzić?

Jak wskazało RMF FM, po zamknięciu oddziału położniczego, pacjentki z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) będą zmuszone korzystać z usług szpitali w Kępnie (19 km) i Ostrowie Wielkopolskim (34 km). W okolicy dostępne są również placówki w Kaliszu, Jarocinie, Krotoszynie, Pleszewie oraz Oleśnicy.

Natomiast szpital w Ostrzeszowie będzie nadal realizować świadczenia ginekologiczne w ramach posiadanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym hospitalizacje i zabiegi ginekologiczne. Już wcześniej położnictwo i neonatologia były w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia czasowo zawieszone.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 2025 r. w całej Polsce zlikwidowano 356 oddziałów szpitalnych. W roku 2024 były to 394 oddziały, a w roku 2023 – 471. Niektóre szpitale zawieszają na jakiś czas pracę poszczególnych oddziałów. Czasami wynika to z prowadzonych tam remontów, ale częściej z braku rąk do pracy.

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