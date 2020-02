Złe wieści dla wielu polskich rodzin. 500 plus zmieni się w 200 plus

Dziennik zwraca uwagę, że w 2016 r., kiedy startował program 500 plus, wydatki rodzin pobierających to świadczenie wynosiły 880 zł na osobę (według danych GUS).

Jak wyliczył "SE", ponad trzy lata temu rodzice z dwójką dzieci, którzy pobierali 500 plus, wydawali miesięcznie średnio 3520 zł. W 2021 r. ma to być 3991 zł, czyli 471 zł więcej.

"Choć na dwójkę dzieci rodzina wciąż otrzymywać będzie 1000 złotych z programu 500 plus, to jego faktyczna wartość wyniesie 529 złotych, czyli jedno świadczenie to nie 500 plus, a 200 plus, dokładnie 264 złote" – czytamy w gazecie.

"Super Express" zauważa, że 500 plus mogłoby zostać zwaloryzowane, ale minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg jasno dała do zrozumienia, że rząd PiS nie planuje takich działań.

Według gazety trwający okres rozliczeniowy programu "Rodzina 500 plus", który zakończy się 31 maja 2021 r., będzie ostatnim, kiedy tak nazywać powinniśmy to świadczenie. Później, choć na konta rodzin wciąż trafiać będzie 500 zł na jedno dziecko, to jego faktyczna wartość będzie o połowę mniejsza.